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Встретили праздник дважды. Пассажиры авиакомпании вернулись из 2023 в 2022 год

Фото: Самолет авиакомпании United Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры авиакомпаний могут встретить новый год дважды, если самолет летит через Тихий океан к востоку. В этом году такая возможность представилась путешественникам, летевшим двумя рейсами американской авиакомпании United Airlines.

Как пассажирам удалось попасть с 2023 года снова в 2022 год, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что первый самолет вылетел рейсом UA858 из Сеула – в 00:26 1 января 2023, но приземлился в 17:01 31 декабря 2022 в Сан-Франциско.

Пассажиры этого рейса успели отпраздновать Новый год в аэропорту Сеула перед вылетом, а второй раз сделали это по прилету.

Другой самолет выполнял рейс UA200 – борт вылетел из Гуама в 08:38 1 января 2023, а приземлился в Гонолулу в 19:22 31 декабря 2022 года.

Пассажиры на рейсе UA200 имели достаточно времени, чтобы встретить праздник дома, а затем отправились в аэропорт для путешествия в старый год.

Фото: Рейс United Airlines вылетел 1 января 2023 года, а прилетел 31 декабря 2022 года (скриншот avianews.com/flightradar24.com)

Такие путешествия возможны при полетах через Тихий океан в восточном направлении, если самолеты пересекают линию изменения дат. Она расположена в Тихом океане и отмечена пунктиром на картах. Именно на этой линии начинается новый день и заканчивается предыдущий.

Напомним, мы писали, что Ниагарский водопад частично замерз из-за шторма.

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