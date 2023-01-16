UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зустрічі та знижки. Для української спільноти у Європі запустили спеціальний додаток

Фото: Українці в Іспанії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мільйони українців виїхали за кордон у пошуках безпеки після вторгнення Росії в Україну. Щоб люди підтримували зв'язки із співгромадянами, запустили мобільний додаток "I’m Ukrainian".

Зараз застосунок містить контент для українців у 7 країнах Європи, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Громадський простір".

Додаток дозволяє українцям не втрачати комунікацію українців за кордоном, спільно відвідувати заходи, організовані українцями за кордоном, підтримувати локальний бізнес українців, знаходити корисні навчальні курси та інші сервіси, які допомагають адаптувалися у новій країні.

На сьогодні додаток містить контент у таких країнах Європи:

  • Велика Британія;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Іспанія;
  • Австрія;
  • Польща;
  • Румунія.

Незабаром у додаток будуть додані Канада, США, Туреччина, Грузія.

Фото: Мітинг українців у Німеччині (gettyimages.com)

Користувачам пропонують такі розділи:

• культурні події – заходи музикантів, художників у країні;
• мітапи – локальні заходи для українців;
• локальні зустрічі – можна створювати в додатку зустрічі (на каву, пробіжки, культурні події, бесіди в доступному місці;
• мапа бізнесів – пошук чи додавання локального бізнесу (кав’ярні, манікюр, СТО), який відкритий українцями чи надає знижки для українців;

• міні-ком’юніті – групи українців за інтересами, місцем проживання, фахом;
• каталог сервісів із допомоги біженцям – психологічна допомога, допомога мігрантам, мовні курси, правила переміщення громадським транспортом;
• онлайн – курси, виставки, які доступні українцям у будь-якій країні.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяПольща