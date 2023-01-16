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Встречи и скидки. Для украинского сообщества в Европе запустили специальное приложение

Фото: Украинцы в Испании (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Миллионы украинцев уехали за границу в поисках безопасности после вторжения России в Украину. Чтобы люди поддерживали связи с согражданами, запустили мобильное приложение "I'm Ukrainian".

Сейчас приложение содержит контент для украинцев в 7 странах Европы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Громадський простір".

Приложение позволяет украинцам не терять коммуникацию украинцев за границей, совместно посещать мероприятия, организованные украинцами за рубежом, поддерживать локальный бизнес украинцев, находить полезные учебные курсы и другие сервисы, помогающие адаптироваться в новой стране.

На сегодняшний день приложение содержит контент в таких странах Европы:

  • Великобритания;
  • Германия;
  • Италия;
  • Испания;
  • Австрия;
  • Польша;
  • Румыния.

В скором времени в приложение будут добавлены Канада, США, Турция, Грузия.

Фото: Митинг украинцев в Германии (gettyimages.com)

Пользователям предлагают следующие разделы:

• культурные события – мероприятия музыкантов, художников в стране;
• митапы – локальные мероприятия для украинцев;
• локальные встречи – можно создавать в приложении встречи (кофе, пробежки, культурные события, беседы в доступном месте);
• карта бизнесов – поиск или добавление локального бизнеса (кафе, маникюр, СТО), который открыт украинцами или предоставляет скидки для украинцев;

• мини-комьюнити – группы украинцев по интересам, месту жительства, специальности;
• каталог сервисов помощи беженцам – психологическая помощь, помощь мигрантам, языковые курсы, правила перемещения общественным транспортом;
• онлайн – курсы, выставки, которые доступны украинцам в любой стране.

Напомним, мы писали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.

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