Встречи и скидки. Для украинского сообщества в Европе запустили специальное приложение

Миллионы украинцев уехали за границу в поисках безопасности после вторжения России в Украину. Чтобы люди поддерживали связи с согражданами, запустили мобильное приложение "I'm Ukrainian".

Сейчас приложение содержит контент для украинцев в 7 странах Европы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Громадський простір".

Приложение позволяет украинцам не терять коммуникацию украинцев за границей, совместно посещать мероприятия, организованные украинцами за рубежом, поддерживать локальный бизнес украинцев, находить полезные учебные курсы и другие сервисы, помогающие адаптироваться в новой стране.

На сегодняшний день приложение содержит контент в таких странах Европы:

Великобритания;

Германия;

Италия;

Испания;

Австрия;

Польша;

Румыния.

В скором времени в приложение будут добавлены Канада, США, Турция, Грузия.

Фото: Митинг украинцев в Германии (gettyimages.com)

Пользователям предлагают следующие разделы:

• культурные события – мероприятия музыкантов, художников в стране;

• митапы – локальные мероприятия для украинцев;

• локальные встречи – можно создавать в приложении встречи (кофе, пробежки, культурные события, беседы в доступном месте);

• карта бизнесов – поиск или добавление локального бизнеса (кафе, маникюр, СТО), который открыт украинцами или предоставляет скидки для украинцев;

• мини-комьюнити – группы украинцев по интересам, месту жительства, специальности;

• каталог сервисов помощи беженцам – психологическая помощь, помощь мигрантам, языковые курсы, правила перемещения общественным транспортом;

• онлайн – курсы, выставки, которые доступны украинцам в любой стране.

Напомним, мы писали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.