Компенсації та документи. Як переселенцям отримати безкоштовну допомогу юристів

Українці, в тому числі переселенці, мають право на безоплатну юридичну допомогу. Багато проблем треба вирішити зокрема тим, хто мешкає на звільнених від окупантів територіях: відновити втрачені документи, отримати компенсацію за пошкоджене майно тощо.
Як переселенцям та мешканцям звільнених територій отримати безкоштовну допомогу юриста, РБК-Україна розповідає з посиланням на інструкцію від порталу БПД (Безкоштовної правової допомоги).
Серед найбільш поширених питань, з якими до юристів звертаються мешканці звільнених територій, – відновлення втрачених документів.
"Фахівці порадять, куди саме необхідно звернутися, щоб отримати новий документ, розкажуть, які папери слід зібрати для оформлення нового паспорта чи відновлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно", – йдеться у публікації.
Ще одне часте питання – про компенсацію зза зруйноване чи пошкоджене майно. Юристи розкажуть, як зафіксувати пошкодження і куди подати заяву.
"Всі громадяни України та особи, які перебувають під юрисдикцією України, можуть отримати юридичні консультації та розʼяснення законодавства (первинну правову допомогу) в системі безоплатної правової допомоги", – кажуть фахівці системи БПД.
На безкоштовний супровід та представництво інтересів у судах та інших органах (вторинна правова допомога) мають право:
Щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, необхідно подати до найближчого за розташуванням бюро правової допомоги звернення та документи, які підтверджують відповідний статус особи.
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