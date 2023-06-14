Компенсации и документы. Как переселенцам получить бесплатную помощь юристов

Украинцы, в том числе переселенцы, имеют право на бесплатную юридическую помощь. Многие проблемы нужно решить в частности тем, кто проживает на освобожденных от оккупантов территориях: восстановить утраченные документы, получить компенсацию за поврежденное имущество и так далее.
Как переселенцам и жителям освобожденных территорий получить бесплатную помощь юриста, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на инструкцию от портала БПG (Бесплатной правовой помощи).
Среди наиболее часто задаваемых вопросов, с которыми к юристам обращаются жители освобожденных территорий, – восстановление утраченных документов.
"Специалисты посоветуют, куда именно необходимо обратиться, чтобы получить новый документ, расскажут, какие бумаги следует собрать для оформления нового паспорта или восстановления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество", – говорится в публикации.
Еще один частый вопрос – о компенсации за разрушенное или поврежденное имущество. Юристы расскажут, как зафиксировать повреждение и куда подать заявление.
"Все граждане Украины и лица, находящиеся под юрисдикцией Украины, могут получить юридические консультации и разъяснения законодательства (первичную правовую помощь) в системе бесплатной правовой помощи", – говорят специалисты системы БПД.
На бесплатное сопровождение и представительство интересов в судах и других органах (вторичная правовая помощь) имеют право:
Чтобы получить бесплатную вторичную правовую помощь, необходимо подать в ближайшее по расположению бюро правовой помощи обращение и документы, подтверждающие соответствующий статус личности.
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