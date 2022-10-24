Знову ночують в аеропорту. В Ірландії закінчилося житло для українських біженців

В Ірландії закінчилося житло для біженців - у вихідні кілька десятків українців були змушені ночувати в аеропорту.

Сьогодні, 24 жовтня, кабінет міністрів країни збереться, щоб вирішити проблему із розміщенням українців, які шукають притулку від війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thejournal.ie.

У вихідні в аеропорту Дубліна застрягли 43 українці, бо для них не знайшлося варіантів розміщення. 24 жовтня там відкривається новий тимчасовий об'єкт для тих, кому нікуди йти.

Посол України в Ірландії Лариса Геранько назвала місцевим ЗМІ ситуацію неприйнятною.

"Вони купили квитки, прибули до Ірландії, тому, можливо, краще заздалегідь оголосити про брак чи відсутність житла", - сказала чиновниця.

Департамент у справах дітей, рівноправності, інвалідності, інтеграції та молоді заявив, що нині в Ірландії проживає понад 58 тисяч біженців – із них 42 тисячі українців та 16 тисяч іноземців, які мають міжнародний захист.

Фото: Українські біженці у Кілларні (facebook.com/killarneyadvertiser)

За словами міністра закордонних справ Саймона Ковені, два місяці тому до Ірландії прибувало близько 750 українських біженців на тиждень. Але останнім часом хвиля зросла вдвічі – останнім часом до країни приїжджає приблизно 1500 українців плюс близько 400 біженців із інших країн.

В уряді обговорюють питання щодо збільшення щомісячної виплати до 400 євро для ірландських сімей за розміщення українців.

Нагадаємо, ми писали, що українок із дітьми виселяють в Ірландії заради біженців із інших країн.