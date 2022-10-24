Знову ночують в аеропорту. В Ірландії закінчилося житло для українських біженців

В Ірландії закінчилося житло для біженців - у вихідні кілька десятків українців були змушені ночувати в аеропорту.
Сьогодні, 24 жовтня, кабінет міністрів країни збереться, щоб вирішити проблему із розміщенням українців, які шукають притулку від війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thejournal.ie.
У вихідні в аеропорту Дубліна застрягли 43 українці, бо для них не знайшлося варіантів розміщення. 24 жовтня там відкривається новий тимчасовий об'єкт для тих, кому нікуди йти.
Посол України в Ірландії Лариса Геранько назвала місцевим ЗМІ ситуацію неприйнятною.
"Вони купили квитки, прибули до Ірландії, тому, можливо, краще заздалегідь оголосити про брак чи відсутність житла", - сказала чиновниця.
Департамент у справах дітей, рівноправності, інвалідності, інтеграції та молоді заявив, що нині в Ірландії проживає понад 58 тисяч біженців – із них 42 тисячі українців та 16 тисяч іноземців, які мають міжнародний захист.
За словами міністра закордонних справ Саймона Ковені, два місяці тому до Ірландії прибувало близько 750 українських біженців на тиждень. Але останнім часом хвиля зросла вдвічі – останнім часом до країни приїжджає приблизно 1500 українців плюс близько 400 біженців із інших країн.
В уряді обговорюють питання щодо збільшення щомісячної виплати до 400 євро для ірландських сімей за розміщення українців.
Нагадаємо, ми писали, що українок із дітьми виселяють в Ірландії заради біженців із інших країн.