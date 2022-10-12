Сотню українок із дітьми виселяють в Ірландії заради біженців з інших країн: деталі

Близько 135 українських біженців знайшли притулок у готелі ірландського міста Кілларні. У понеділок їм повідомили, що протягом 48 годин їх перевезуть до іншого регіону.

Їхні місця в готелі приготували для 192 чоловіків-біженців із 16 країн, включаючи Лівію, Алжир, Іран та Грузію, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Examiner.

У готелі "Кілларні" українки з дітьми мешкали з березня. Багато з них знайшли роботу, деякі – в цьому ж готелі. Близько 40 дітей пішли навчатися до місцевих шкіл.

Днями групі українців повідомили про переселення до міста Вестпорт, куди їх мали завезти автобусами.

На захист українців стали люди з місцевої громади. Директори шкіл виявилися "деморалізованими" рішенням – адже вони вклали чимало зусиль в інтеграцію української спільноти з готелю Killarney.

"Інтеграція спрацювала. На даний момент переміщати їх абсолютно несправедливо", - сказав директор місцевої школи Колм О'Суїллеабхейн.

Тим часом мер Кілларні Найл Келлехер закликав скасувати рішення міжнародного агентства з розміщення Ipas. Він також попросив надати медичну та іншу підтримку місту, де налічується близько 2 тисяч українців.

Фото: У готелі з весни розмістили українських біженців (facebook.com/HotelKillarney)

Лише у середу після обіду переселення до іншого міста було скасовано на урядовому рівні.

Українцям забезпечать альтернативне житло, щоб вони могли продовжувати працювати та відвідувати школи. Скасування переїзду не завадить поселенню в готель до 200 чоловіків, які нині просять притулку в Ірландії.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Польщі можуть залишитись без житла.