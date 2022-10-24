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Снова ночуют в аэропорту. В Ирландии закончилось жилье для украинских беженцев

Фото: Аэропорт Дублина (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии закончилось жилье для беженцев - на выходных несколько десятков украинцев были вынуждены ночевать в аэропорту.

Сегодня, 24 октября, кабинет министров страны соберется, чтобы решить проблему с размещением украинцев, которые ищут убежище от войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thejournal.ie.

На выходных в аэропорту Дублина застряли 43 украинца, потому что для них не нашлось вариантов размещения. 24 октября там открывается новый временный объект для тех, кому некуда идти.

Посол Украины в Ирландии Лариса Геранько назвала местным СМИ ситуацию неприемлемой.

"Они купили билеты, прибыли в Ирландию, поэтому, может быть, лучше заранее объявить об недостатке или отсутствии жилья", - сказала чиновница.

Департамент по делам детей, равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи заявил, что в настоящее время в Ирландии проживает более 58 тысяч беженцев – из них 42 тысячи украинцев и 16 тысяч иностранцев, пользующихся международной защитой.

Фото: Украинские беженцы в Килларни, Ирландия (facebook.com/killarneyadvertiser)

По словам министра иностранных дел Саймона Ковени, два месяца назад в Ирландию прибывало около 750 украинских беженцев в неделю. Но в последнее время волна возросла в два раза – в последнее время в страну приезжает примерно 1500 украинцев плюс около 400 беженцев из других стран.

В правительстве обсуждают вопрос об увеличении ежемесячной выплаты до 400 евро для ирландских семей за размещение украинцев.

Напомним, мы писали, что украинок с детьми выселяют в Ирландии ради беженцев из других стран.

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Ирландияжилье для переселенцев