Знижки до 50%. У скільки обійдеться відпочинок у Буковелі цього літа

Гірськолижний курорт Буковель в Івано-Франківській області залишається однією з основних локацій для відпочинку влітку. Завдяки безпечності регіону там організують і літні табори для дітей.

TRAVEL РБК-Україна подивилося, скільки коштує відпочинок на цьому курорті влітку 2023 року.

Які розваги є на курорті Буковель влітку

Курорт розташований поблизу села Поляниця та неполік від міста Яремче. Він розташований на 5 горах: Бульчинеха (1455 м), Довга (1372 м), Буковель (1127), Бабин Погар (1180 м), Чорна Клева (1241 м). Влітку в Буковелі працюють оглядові витяги.

На курорті розвинута туристична інфраструктура – великий вибір житла, спа-центрів, ресторанів, парки розваг.

В Буковелі є штучне Велике озеро площею 7 га з піщаним дном та облаштованим пляжем, бювет із мінеральною водою. Також є Мале озеро із системою підігріву.

Серед розваг туристам пропонують:

скеледром заввишки 8 м;

велопарк із трасами 7 км та прокатом велосипедів;

атракціон FlySurf – зліт з поверхні озера вгору;

карпатські чани;

кінні прогулянки;

територія із басейнами;

родельбан;

дитячі розваги.

Також – походи пішохідними маршрутами у гори.

Фото: Озеро в Буковелі (unsplash.com//viktor-bystrov)

Скільки коштує тиждень відпочинку на курорті: найбюджетніше житло

Ми перевірили вартість тижня відпочинку для двох у готелях на курорті Буковель на дати з 17 по 24 червня за даними сайту booking.com.

Бюджетні готелі на курорті пропонують номери-стандарт від 1000 грн на добу, а у садибах можна провести відпустку удвічі дешевше.

Наприклад, в міні-готелі Smerichka за 1,1 км від центру номер-стандарт із двоспальним ліжком та санвузлом коштує 3500 грн за тиждень.

У 3* готелі Milli&Jon SPA з басейном бюжетний номер з 2 ліжками коштуватиме 6199 грн за тиждень. В кімнаті є власний санвузол, телевізор. Сніданок можна отримати за 200 грн.

Фото: Відпочинок у бюджетному готелі (booking.com)

У міні-готелі "Шепіт Лісу" номер "делюкс" пропонують зі знижкою 20% – за 7448 грн за 7 ночей на двох. У номері є балкон, телевізор та окремий санвузол.

Тризірковий готель Petros пропонує 50% знижку на проживання – номер-стандарт коштуватиме 8146 грн за тиждень. Готель має критий басейн та спа-центр.

Скільки коштує відпочити у готелях з басейнами та спа

Чотиризіркові готелі зі сніданками та басейнами на території також пропонують відчутні знижки на проживання.

Наприклад, готель MARION SPA 4* з двома басейнами та хамамом пропонує проживання у номері "Люкс" за 26754 грн за 7 ночей на двох (знижка 30% із 38220 грн). У номері є власна ванна. У вартість включене відвідування спа-центру та сніданок.

У готелі Diamond Resort White 4* з двома басейнами та хамамом тиждень у номері-стандарт коштуватиме 13900 грн. Серед зручностей – ванна та звукоізоляція. У вартість включений сніданок.

У Chevalier Hotel & SPA 4* зі спа-центром та басейном 7 ночей обійдуться в 19250 грн в номері "Делюкс". Сніданок включений.

У готелі GORGANY resort & SPA 4* (с. Яблуниця) з двома басейнами та спа-центром пропонують знижку 20% у червні. Тиждень проживання у двомісному номері обійдеться в 25967 грн замість 32459 грн. В номері є санвузол, у вартість проживання включений сніданок.

У 5-зірковому готелі Radisson Blu Resort із двома басейнами та спа-центром тиждень в покращеному номері коштуватиме 29288 грн (3700-3900 грн на добу). Окремо можна замовити сніданок за 500 грн.

Фото: Панорамний басейн у Яблуниці (booking.com)

Для відпочинку у форматі "делюкс" також можна вирушити до села Яблуниця. За 8 км від Буковелю там можна поселитися у панорамних шале дизайн-готелю "Charlton Estate". До послуг гостей є спа-центр. На доступні дати з 23 по 30 червня можна забронювати номер-студію "Делюкс" за 24600 грн або шале з 1 спальнею за 39300 грн.

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