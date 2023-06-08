Скидки до 50%. Во сколько обойдется отдых в Буковеле этим летом

Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области остается одной из основных локаций для отдыха летом. Благодаря безопасности региона там организуют и летние лагеря для детей.

TRAVEL РБК-Украина посмотрело, сколько стоит отдых на этом курорте летом 2023 года.

Какие развлечения есть на курорте Буковель летом

Курорт расположен вблизи села Поляница и недалеко от города Яремче. Он расположен на 5 горах: Бульчинеха (1455 м), Довга (1372 м), Буковель (1127), Бабий Погар (1180 м), Черная Клева (1241 м). Летом в Буковеле работают обзорные подъемники.

На курорте развита туристическая инфраструктура – большой выбор жилья, спа-центров, ресторанов, парки развлечений.

В Буковеле есть искусственное Большое озеро площадью 7 га с песчаным дном и оборудованным пляжем, бювет с минеральной водой. Также есть Малое озеро с системой подогрева.

Среди развлечений туристам предлагают:

скалодром высотой 8 м;

велопарк с трассами 7 км и прокатом велосипедов;

аттракцион FlySurf – взлет с поверхности озера вверх;

карпатские чаны;

конные прогулки;

территория с бассейнами;

родельбан;

детские развлечения.

Также – походы по пешеходным маршрутам в горы.

Фото: Озеро в Буковеле (unsplash.com//viktor-bystrov)

Сколько стоит неделя отдыха на курорте: самое бюджетное жилье

Мы проверили стоимость недели отдыха для двоих в отелях на курорте Буковель на даты с 17 по 24 июня по данным сайта booking.com.

Бюджетные отели на курорте предлагают номера-стандарт от 1000 грн в сутки, а в усадьбах можно провести отпуск вдвое дешевле.

Например, в мини-гостинице Smerichka в 1,1 км от центра номер-стандарт с двуспальной кроватью и санузлом стоит 3500 грн за неделю.

В 3* отеле Milli&Jon SPA с бассейном бюжетный номер с 2 кроватями обойдется в 6199 грн за неделю. В комнате есть собственный санузел, телевизор. Завтрак можно получить за 200 грн.

Фото: Отдых в бюджетной гостинице (booking.com)

В мини-гостинице "Шепот Леса" номер "делюкс" предлагают со скидкой 20% – за 7448 грн за 7 ночей на двоих. В номере есть балкон, телевизор и отдельный санузел.

Трехзвездочная гостиница Petros предлагает 50% скидку на проживание – номер-стандарт будет стоить 8146 грн за неделю. В отеле есть закрытый бассейн и спа.

Сколько стоит отдохнуть в отелях с бассейнами и спа

Четырехзвездочные гостиницы с завтраками и бассейнами на территории также предлагают ощутимые скидки на проживание.

Например, отель MARION SPA 4* с двумя бассейнами и хамамом предлагает проживание в номере "Люкс" за 26 754 грн за 7 ночей на двоих (скидка 30% с 38 220 грн). В номере есть собственная ванная. В стоимость включено посещение спа-центра и завтрак.

В отеле Diamond Resort White 4* с двумя бассейнами и хамамом неделя в номере-стандарт обойдется в 13900 грн. Среди удобств – ванная и звукоизоляция. В стоимость включен завтрак.

В Chevalier Hotel & SPA 4* со спа-центром и бассейном 7 ночей обойдутся в 19 250 грн в номере "Делюкс". Завтрак включен.

В отеле GORGANY resort & SPA 4* (с. Яблоница) с двумя бассейнами и спа-центром предлагают скидку 20% в июне. Неделя проживания в двухместном номере обойдется в 25 967 грн вместо 32 459 грн. В номере есть санузел, в стоимость проживания включен завтрак.

В 5-звездном отеле Radisson Blu Resort с двумя бассейнами и спа-центром неделя в улучшенном номере обойдется в 29288 грн (3700-3900 грн в сутки). Отдельно можно заказать завтрак за 500 грн.

Фото: Панорамный бассейн в Яблунице (booking.com)

Для отдыха в формате "делюкс" можно отправиться в село Яблуница. В 8 км от Буковеля там можно поселиться в панорамных шале дизайн-отеля "Charlton Estate". К услугам гостей есть спа-центр. На доступные даты с 23 по 30 июня можно забронировать номер-студию "Делюкс" за 24 600 грн или шале с 1 спальней за 39 300 грн.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых в Одессе летом 2023 года.

Также мы рассказывали, где можно бюджетно отдохнуть в Украине летом.

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