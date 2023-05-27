Дорожче за Туреччину. Скільки коштує відпочинок в Одесі влітку 2023 року

Фото: Пляж із загорожею в Одесі у травні 2023 року (gettyimages.com)

Вперше з початку війни українцям можуть відкрити доступ до одеських пляжів із можливістю купатися в морі. Відповідні заходи планується провести в межах берегової лінії Одеси.

Перевірки пляжних зон на ділянці від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану мають відбутися до 5 червня. Остаточне рішення про роботу пляжів прийме начальник Одеської ОВА.

TRAVEL РБК-Україна перевірила, до яких цін готуватися українцям, які зважаться поїхати на пляжний відпочинок в Одесу цього літа.

Апартаменти біля моря пропонують від 500 гривень за добу

Відпочити в Одесі можна як у готелях, так і орендуючи квартиру чи житло у приватному секторі. Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох на першій лінії на дати 17-24 червня на сайті booking.

Один із найдешевших варіантів – номери у гостьових будинках. Наприклад, в міні-готелі "Біля моря" 7 днів проживання обійдуться у 3140 грн (523-590 грн за добу). У серпні доба проживання подорожчає до 890 грн.

У готелі "Arcadia Marine" в бюджетному двомісному номері можна провести відпустку за 5530 грн (790 грн на добу).

В апартаментах "Квартира в Аркадії" тиждень коштуватиме 6600 грн (900-1000 грн на добу). Там можуть розміститися 4 людини – на двоспальному ліжку у спальні та дивані в вітальні.

Між тим, більшість пропозицій проживання в Одесі починаються з 10 тисяч гривень за 7 днів.

Наприклад, 4* спа-готель "Паладіум" у центрі міста неподалік від моря пропонує тиждень відпочинку за 13100 грн (1700 грн на добу) у номері-стандарт зі сніданками.

Фото: Краєвид із апартаментів у Одесі (booking.com)

Скільки коштує найдорожче житло в червні

В Одесі є чимало пропозицій відпочити на березі моря в готелях вищої категорії зі значною вартістю проживання. В таких доба коштує кілька тисяч гривень.

Наприклад, у 5* готелі "M1 Club Hotel" тиждень у номері-стандарт з краєвидом у дворик обійдеться у 53900 грн (7700 грн за добу). Заклад має приватний пряж, відкритий басейн і комплекс саун. У вартість включений сніданок. Номер-стандарт із краєвидом на море обійдеться у 81900 грн за 7 ночей.

У 5* готелі "NEMO" на червень пропонуються знижки. Тиждень відпочинку обійдеться у 53340 грн (7400-8100 грн на добу) у номері стандарт із краєвидом на місто і включеним сніданком. За краєвид на море доведеться доплатити – тиждень проживання обійдеться у 75880 грн.

В 5* готелі "Atlantic Garden Resort" зі спа-центром тижневу відпустку у номері-стандарт можна провести за 42053 грн (3100 грн за добу). Сніданок включений.

У 5* готелі "Maristella Marine Residence" відпочинок коштуватиме 46900 у номері стандарт із краєвидом на море.

У 5* "Premier Hotel Odesa" із критим басейном варто розраховувати на суму в 31600 грн (4000-5200 на добу) за класичний номер із краєвидом на місто. У вартість включений сніданок.

Фото: 5* готель в Одесі (booking.com)

До слова, ціни в Одесі відпочинок зіставні із вартістю турів до Туреччини на ті самі дати.

Зокрема, проживання у 5* готелі в місті Анталія з харчуванням "все включено", проїздом автобусом та страхуванням коштує на сайтах українських туроператорів від 55 тис. грн. У Кемері відпочинок на 7 ночей в 5* коштує від 24 тис. грн, включаючи проїзд із Києва.Тур в 5* готель в Аланії із вильотом із Кишинева коштуватиме від 38 тис. грн за двох у червні.

Нагадаємо, ми писали, де можна бюджетно відпочити в Україні влітку.

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