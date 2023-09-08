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Перевага українцям. У Польщі побільшало іноземних працівників: із яких вони країн

П'ятниця 08 вересня 2023 17:52
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Перевага українцям. У Польщі побільшало іноземних працівників: із яких вони країн Фото: Робота в Польщі (gettyimges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі зростає кількість іноземних працівників. Але українців серед них стає менше.

З яких країн приїжджають працювати до Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомили у в агентстві Gremi Personal.

На кінець липня у Польщі офіційно працювали 1,1 млн іноземних робітників. Це на 40,2 тисяч більше, ніж у січні 2023 року і майже на 73 тисяч більше, ніж у 2022 році.

Найбільшою групою залишаються українці (68,3%) – 749,1 тисяч працівників. Але їх частка зменшується – з 72% торік. У липні 2023 року у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування) нараховувалося 749,1 тисяч громадян України – лише на 13,3 тисяч людей більше, ніж у липні 2022 року.

Натомість на ринку праці стає більше працівників із інших країн: Білорусі (122,7 тисяч), Грузії (27,4 тисяч), Індії (18,6 тисяч), Молдови (14,7 тисяч) та Філіппін чи Непалу. За останні два роки їхня кількість у реєстрах ZUS зросла більш ніж удвічі.

Через брак робочої сили у Польщі дуже страждають такі галузі, як будівництво та промисловість, особливо харчова, сільське господарство та готельно-ресторанний бізнес.

В агенції з 2022 року почали залучати більше людей з Азії та Південної Америки, на яких поки що не поширюється спрощена процедура працевлаштування.

"Польща наповнюється різними національностями і з такою динамікою за 8-10 років стане схожою на Німеччину чи Велику Британію, у чиї економіки стікаються люди із усього світу. Тільки у нашій агенції працює понад 14 національностей, починаючи з Філіппін та закінчуючи Алжиром. Це дуже гарний знак для післявоєнної України, куди не тільки повертатимуться українці але і куди ми неодмінно плануємо залучати громадян різних держав для її відбудови та розвитку", – розповідає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Він додає, що польські роботодавці серед іноземних працівників віддають перевагу українцям.

Нагадаємо, ми писали, скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року.

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