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Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат

П'ятниця 15 вересня 2023 15:04
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Як зросте мінімалка у Польщі наступного року: новий розмір зарплат Фото: Робота в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі підвищать розмір мінімальної зарплати у 2024 році. Нові ставки польський уряд затвердив під час засідання 14 вересня.

Яка буде мінімальна оплата праці для українських працівників, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Польща надала прихисток 1,5 млн українців. Роботу в сусідній країні знайшли понад 80% українців. Багато хто виконує роботу, яка нижче за їхню кваліфікацію, отже заробляють небагато. Ті, хто отримує навіть мінімальну оплату, матимуть більші доходи в 2024 році, бо підвищення ставок стосується їх нарівні з поляками.

Розмір мінімальної зарплати у Польщі зростає сьомий рік поспіль. Збільшення ставки відбувається двічі на рік – із 1 січня та з 1 липня.

У 2024 році мінімальна зарплата у Польщі для тих, хто працює за умовами трудового договору, складе:

  • із 1 січня 2024 року – 4 242 злотих (36353 грн) брутто (до відрахувань);
  • із 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (36850 грн) брутто.

Для людей, які працюють із погодинної оплатою праці, мінімальна погодинна ставка з початку наступного року складатиме 27,7 злотих (237 грн) брутто, а з 1 липня 2024 року – 28,1 злотих (240 грн) брутто.

Втім, після всі відрахувань, працівники отримуватимуть "на руки" менші суми. Наприклад, зарплата нетто з 1 січня 2024 року складе близько 3 222 злотих ( 27611 грн); із 1 липня – близько 3 261 злотих (27945 грн).

За попередніми оцінками, підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі, поширюватиметься на 3,6 млн працівників.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах ЄС у липні була найвища мінімалка.

Також ми розповідали, кому в Німеччині платять найбільше.

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