Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном

Українці не мають платити за пошук роботи поза межами країни. Що ще треба знати про працевлаштування в ЄС – детальніше у матеріалі.
Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".
Що тепер зміниться для людей, які шукають роботу за кордоном, на яких роботах працюють українці у Польщі та з чого почати процес працевлаштування – у колонці для TRAVEL РБК-Україна аналізує Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Насамперед варто зазначити, що законопроєкт про захист працівників за кордоном був зареєстрований у Верховній Раді ще у жовтні 2019 року. Там також йшлося про те, що працевлаштуванням українців за кордоном мають право займатися лише ті агенції, які мають ліцензію. Починаючи з того часу дуже багато агенцій вже встигли ліцензувати свою діяльність та припинили брати плату за працевлаштування.
Я пам’ятаю часи, коли в процесі влаштування на просту роботу в тій самій Польщі, Чехії чи Італії, українські агенції брали з людини великі суми грошей за оформлення так званого "пакета документів". Люди з регіонів буквально по крихтам збирали гроші у сусідів чи родичів і вже потім віддавали їх, працюючи в Європі.
А парадокс у тому, що європейські роботодавці дуже конкурують між собою за українських робітників, роблячи все можливе, аби українці прийшли працювати саме до них. Це було несправедливо, і такій схемі немає місця на ринку працевлаштування.
Зараз дуже багато українок знаходяться за кордоном. Не всі люди, які виїжджають, знають, що працевлаштування у тій же Польщі безоплатне, і не треба платити ні за які документи.
На мою думку, прийняття закону пов'язане саме з турботою про громадян, які виїздять за кордон, а також щоб остаточно “почистити” ряди тих, хто досі бере гроші за вакансії. Люди мають знати, що робота за кордоном починається з безкоштовного легального працевлаштування. Цей закон потрібен, аби ще більше контролювати цей процес, бо все ж виїзди під час війни для багатьох людей – делікатна та стресова тема.
Усі великі підприємства беруть на роботу людей через агенції праці, а не напряму. Агенції з працевлаштування не є посередниками: це єдиний можливий легальний спосіб знайти роботу на великих підприємствах. Не можна прийти на якийсь завод і сказати: "візьміть мене на роботу". Це не так працює.
Є українці, які індивідуально в інтернеті знаходять агенції за кордоном, а є партнери в Україні, які рекрутують людей на актуальні вакансії в Європі. Ми помітили, що зараз наших партнерів в Україні стало менше. Звісно, це пов'язано з різними факторами, і найголовніший з них – війна. Наприклад, раніше багато агенцій працювали в Харкові, Запоріжжі та містах, які знаходяться поблизу бойових дій. Ті агенції припинили свою діяльність.
Ми не помічаємо зростання кількості людей, які шукають роботу у Польщі з території України. Проте кількість людей, які виїхали – велика. І вони шукають роботу вже на місцях. Але в цілому, ринок залишився в тих самих пропорціях, що і до війни. Однак наразі роботу шукає більше жінок, ніж чоловіків.
Працівники у Польщі отримують ту зарплату, яка їм гарантована законом і яка є на цьому заводі для поляків і українців однакова. Це мінімум 16,95 злотих за годину, що зараз в еквіваленті складає 142,38 грн.
Якщо агенції дозволяють собі платити менше, ніж дозволяє законодавство, то це вже питання з правоохоронними органами. І скажу, що польский ринок регулюється правом досить активно. Уряд протягом останніх років помітно бореться з нечесними агенціями, які нелегально працевлаштовують працівників чи не доплачують зарплатню. Саме тому кількість недобропорядних працедавців та агенцій тут мінімальна.
Коли ви приїжджаєте до Польщі, треба одразу отримати спеціальний статус PESEL UKR. Це правило діє з 24 лютого минулого року. Такий статус відрізняється від статусу біженця. Зі статусом біженця можливості працювати немає. І як тільки PESEL отриманий, одразу є можливість легально працевлаштуватися без жодних додаткових документів.
Можна просто знайти в інтернеті агенцію, де вам запропонують актуальні вакансії. Або ще напередодні перед виїздом з України знайти компанію, яка займається підбором вакансій і співпрацює з агенцією в Польщі.
І пам'ятайте, що українські агенції не мають права брати гроші за працевлаштування, бо ці послуги зі сторони Польщі надаються безкоштовно. Ваш майбутній роботодавець вже заплатив агенції, щоб вас знайшли й працевлаштували.
Зараз тенденція така: українці, які не знають польської мови та не мають високої кваліфікації, починають свій шлях у Польщі з простих низькокваліфікованих робіт. Однак засмучуватися у таких випадках не треба, адже у середньому, працюючи на заводі, в місяць заробляють 30, а іноді й 40 тисяч гривень.
Часто роботодавці забезпечують працівників комфортним житлом. На харчування у середньому потрібно 7-8 тисяч гривень, а решту можна відкладати як заощадження. Багато вакансій не потребують знання польської мови та додаткових кваліфікацій. Це може бути робота у сфері пакування одягу, харчовій промисловості, в готелях чи ресторанах тощо.
Займати гарні посади також можна, але потрібно знання польської мови. У серпні 2022 року ми проводили опитування серед українців у Польщі. Його результати показали, що 58% наших співгромадян, які приїхали в Польщу після повномасштабного вторгнення, вже почали на той період вчити польську, близько 20% планували почати незабаром і тільки 12% сказали, що їм вистачить української, щоб жити та працювати у Польщі.
Це свідчить про те, що багато людей починають з простих робот, але вчать мову і переходять на більш кваліфіковані позиції.
Між тим, зараз український бізнес масово заходить у Польщу. Тільки за останні півроку у Польщі відкрилися 10 тисяч українських компаній і вони першочергово влаштовують до себе українців, навіть деколи без знання польської мови. А отже висококваліфіковані фахівці, які були змушені працювати на простих роботах, отримують шанс на гарні позиції.
Загалом, в Європі існує тенденція за якої усі працюючі люди заслуговують на повагу та достойну винагороду. Якщо ти прибиральник, двірник чи робітник на сезонних роботах – це добре. Погано, коли ти не працюєш. І Польща в цьому контексті не є винятком.
Польща – це перший прихисток як для українських біженців, так і для українських заробітчан. Це перша країна, яка почала масово приймати українських громадян. Тому новий закон покликаний для контролю українських агенцій з працевлаштування – це дуже правильний крок. Треба бути впевненим у тому, що з людиною, яка їде за кордон, усе в порядку.
Нагадаємо, у Польщі за останні півроку стрімко зростає попит на працівників зі знанням української мови. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати.
Також українці назвали причини, чому будуть повертатися додому з-за кордону.
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