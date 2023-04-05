Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Що тепер зміниться для людей, які шукають роботу за кордоном, на яких роботах працюють українці у Польщі та з чого почати процес працевлаштування – у колонці для TRAVEL РБК-Україна аналізує Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

За працевлаштування платити не треба: що це означає

Насамперед варто зазначити, що законопроєкт про захист працівників за кордоном був зареєстрований у Верховній Раді ще у жовтні 2019 року. Там також йшлося про те, що працевлаштуванням українців за кордоном мають право займатися лише ті агенції, які мають ліцензію. Починаючи з того часу дуже багато агенцій вже встигли ліцензувати свою діяльність та припинили брати плату за працевлаштування.

Я пам’ятаю часи, коли в процесі влаштування на просту роботу в тій самій Польщі, Чехії чи Італії, українські агенції брали з людини великі суми грошей за оформлення так званого "пакета документів". Люди з регіонів буквально по крихтам збирали гроші у сусідів чи родичів і вже потім віддавали їх, працюючи в Європі.

А парадокс у тому, що європейські роботодавці дуже конкурують між собою за українських робітників, роблячи все можливе, аби українці прийшли працювати саме до них. Це було несправедливо, і такій схемі немає місця на ринку працевлаштування.

Фото: Українці не мають платити за працевлаштування за кордоном (Getty Images)

Зараз дуже багато українок знаходяться за кордоном. Не всі люди, які виїжджають, знають, що працевлаштування у тій же Польщі безоплатне, і не треба платити ні за які документи.

На мою думку, прийняття закону пов'язане саме з турботою про громадян, які виїздять за кордон, а також щоб остаточно “почистити” ряди тих, хто досі бере гроші за вакансії. Люди мають знати, що робота за кордоном починається з безкоштовного легального працевлаштування. Цей закон потрібен, аби ще більше контролювати цей процес, бо все ж виїзди під час війни для багатьох людей – делікатна та стресова тема.

Мінімальна зарплата та вакансії. Як працює рекрутація українців за кордон

Усі великі підприємства беруть на роботу людей через агенції праці, а не напряму. Агенції з працевлаштування не є посередниками: це єдиний можливий легальний спосіб знайти роботу на великих підприємствах. Не можна прийти на якийсь завод і сказати: "візьміть мене на роботу". Це не так працює.

Є українці, які індивідуально в інтернеті знаходять агенції за кордоном, а є партнери в Україні, які рекрутують людей на актуальні вакансії в Європі. Ми помітили, що зараз наших партнерів в Україні стало менше. Звісно, це пов'язано з різними факторами, і найголовніший з них – війна. Наприклад, раніше багато агенцій працювали в Харкові, Запоріжжі та містах, які знаходяться поблизу бойових дій. Ті агенції припинили свою діяльність.

Ми не помічаємо зростання кількості людей, які шукають роботу у Польщі з території України. Проте кількість людей, які виїхали – велика. І вони шукають роботу вже на місцях. Але в цілому, ринок залишився в тих самих пропорціях, що і до війни. Однак наразі роботу шукає більше жінок, ніж чоловіків.



Працівники у Польщі отримують ту зарплату, яка їм гарантована законом і яка є на цьому заводі для поляків і українців однакова. Це мінімум 16,95 злотих за годину, що зараз в еквіваленті складає 142,38 грн.

Фото: Мінімальна зарплата у Польщі складає 16,95 злотих: вам не мають платити менше (Getty Images)

Якщо агенції дозволяють собі платити менше, ніж дозволяє законодавство, то це вже питання з правоохоронними органами. І скажу, що польский ринок регулюється правом досить активно. Уряд протягом останніх років помітно бореться з нечесними агенціями, які нелегально працевлаштовують працівників чи не доплачують зарплатню. Саме тому кількість недобропорядних працедавців та агенцій тут мінімальна.

З чого почати пошук роботу, якщо ви вже у Польщі

Коли ви приїжджаєте до Польщі, треба одразу отримати спеціальний статус PESEL UKR. Це правило діє з 24 лютого минулого року. Такий статус відрізняється від статусу біженця. Зі статусом біженця можливості працювати немає. І як тільки PESEL отриманий, одразу є можливість легально працевлаштуватися без жодних додаткових документів.

Можна просто знайти в інтернеті агенцію, де вам запропонують актуальні вакансії. Або ще напередодні перед виїздом з України знайти компанію, яка займається підбором вакансій і співпрацює з агенцією в Польщі.

І пам'ятайте, що українські агенції не мають права брати гроші за працевлаштування, бо ці послуги зі сторони Польщі надаються безкоштовно. Ваш майбутній роботодавець вже заплатив агенції, щоб вас знайшли й працевлаштували.

Починають з простого. На яких роботах працюють українці

Зараз тенденція така: українці, які не знають польської мови та не мають високої кваліфікації, починають свій шлях у Польщі з простих низькокваліфікованих робіт. Однак засмучуватися у таких випадках не треба, адже у середньому, працюючи на заводі, в місяць заробляють 30, а іноді й 40 тисяч гривень.

Часто роботодавці забезпечують працівників комфортним житлом. На харчування у середньому потрібно 7-8 тисяч гривень, а решту можна відкладати як заощадження. Багато вакансій не потребують знання польської мови та додаткових кваліфікацій. Це може бути робота у сфері пакування одягу, харчовій промисловості, в готелях чи ресторанах тощо.



Займати гарні посади також можна, але потрібно знання польської мови. У серпні 2022 року ми проводили опитування серед українців у Польщі. Його результати показали, що 58% наших співгромадян, які приїхали в Польщу після повномасштабного вторгнення, вже почали на той період вчити польську, близько 20% планували почати незабаром і тільки 12% сказали, що їм вистачить української, щоб жити та працювати у Польщі.

Фото: Українці шукають роботу у сфері пакування одягу, харчовій промисловості, готелях чи ресторанах (Getty Images)

Це свідчить про те, що багато людей починають з простих робот, але вчать мову і переходять на більш кваліфіковані позиції.

Між тим, зараз український бізнес масово заходить у Польщу. Тільки за останні півроку у Польщі відкрилися 10 тисяч українських компаній і вони першочергово влаштовують до себе українців, навіть деколи без знання польської мови. А отже висококваліфіковані фахівці, які були змушені працювати на простих роботах, отримують шанс на гарні позиції.



Загалом, в Європі існує тенденція за якої усі працюючі люди заслуговують на повагу та достойну винагороду. Якщо ти прибиральник, двірник чи робітник на сезонних роботах – це добре. Погано, коли ти не працюєш. І Польща в цьому контексті не є винятком.

Польща – це перший прихисток як для українських біженців, так і для українських заробітчан. Це перша країна, яка почала масово приймати українських громадян. Тому новий закон покликаний для контролю українських агенцій з працевлаштування – це дуже правильний крок. Треба бути впевненим у тому, що з людиною, яка їде за кордон, усе в порядку.

Нагадаємо, у Польщі за останні півроку стрімко зростає попит на працівників зі знанням української мови. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати.

Також українці назвали причини, чому будуть повертатися додому з-за кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.