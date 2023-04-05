Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей

Недавно Верховная Рада приняла закон "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Что теперь изменится для людей, которые ищут работу за границей, на каких работах работают украинцы в Польше и с чего начать процесс трудоустройства – в колонке для TRAVEL РБК-Украина анализирует Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

За трудоустройство не нужно платить: что это значит

Прежде всего, стоит отметить, что законопроект о защите сотрудников за границей был зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года. Там также говорилось, что трудоустройством украинцев за границей имеют право заниматься только те агентства, у которых есть лицензия. Начиная с того времени, многие агентства уже успели лицензировать свою деятельность и прекратили брать плату за трудоустройство.

Я помню времена, когда в процессе устройства на простую работу в той же Польше, Чехии или Италии, украинские агентства брали с человека большие суммы денег за оформление так называемого "пакета документов". Люди из регионов буквально по крохам собирали деньги у соседей или родственников и уже потом отдавали их, работая в Европе.

А парадокс в том, что европейские работодатели очень конкурируют между собой за украинских рабочих, делая все возможное, чтобы украинцы пришли работать именно к ним. Это было несправедливо, и такой схеме нет места на рынке трудоустройства.

Фото: Украинцы не должны платить за трудоустройство за границей (Getty Images)

Сейчас очень много украинок находятся за границей. Не все выезжающие знают, что трудоустройство в той же Польше бесплатное, и не нужно платить ни за какие документы.

На мой взгляд, принятие закона связано именно с заботой о гражданах, которые выезжают за границу, а также чтобы окончательно "почистить" ряды тех, кто до сих пор берет деньги за вакансии. Люди должны знать, что работа за границей начинается с бесплатного легального трудоустройства. Этот закон нужен, чтобы еще больше контролировать этот процесс, потому что выезды во время войны для многих людей – деликатная и стрессовая тема.

Минимальная зарплата и вакансии. Как работает рекрутация украинцев за границу

Все крупные предприятия берут на работу людей через агентства труда, но не напрямую. Агентства по трудоустройству не являются посредниками: это единственно возможный легальный способ найти работу на крупных предприятиях. Нельзя прийти на какой-нибудь завод и сказать: "возьмите меня на работу". Это не так работает.

Есть украинцы, которые индивидуально в интернете находят агентства за рубежом, а есть партнеры в Украине, которые рекрутируют людей на актуальные вакансии в Европе. Мы заметили, что сейчас наших партнеров в Украине стало меньше. Конечно, это связано с разными факторами, и самый главный из них – война. Например, ранее многие агентства работали в Харькове, Запорожье и городах, находящихся вблизи боевых действий. Эти агентства прекратили свою деятельность.

Мы не замечаем роста количества людей, ищущих работу в Польше с территории Украины. Однако количество выехавших людей велико. И они ищут работу уже на местах. Но в целом, рынок остался в тех же пропорциях, что и до войны. Однако сейчас работу ищет больше женщин, чем мужчин.



Работники в Польше получают ту зарплату, которая им гарантирована законом и которая на этом заводе для поляков и украинцев одинакова. Это минимум 16,95 злотых в час, что сейчас в эквиваленте составляет 142,38 грн.

Фото: Минимальная зарплата в Польше составляет 16,95 злотых: вам не должно платить меньше (Getty Images)

Если агентства позволяют себе платить меньше, чем разрешает законодательство, это уже вопрос с правоохранительными органами. И скажу, что польский рынок регулируется правом достаточно активно. Правительство в последние годы заметно борется с нечестными агентствами, которые нелегально трудоустраивают работников или не доплачивают зарплату. Именно поэтому количество недобропорядочных работодателей и агентств здесь минимально.

С чего начать поиск работы, если вы уже в Польше

Когда вы приезжаете в Польшу, нужно сразу получить специальный статус PESEL UKR. Это правило действует с 24 февраля прошлого года. Такой статус отличается от статуса беженца. Со статусом беженца возможности работать нет. И как только PESEL получен, сразу есть возможность легально трудоустроиться без дополнительных документов.

Можно просто найти в интернете агентство, где вам предложат актуальные вакансии. Или еще перед выездом из Украины найти компанию, которая занимается подбором вакансий и сотрудничает с агентством в Польше.

И помните, что украинские агентства не имеют права брать деньги за трудоустройство, потому что эти услуги со стороны Польши предоставляются бесплатно. Ваш будущий работодатель уже заплатил агентству, чтобы вас нашли и трудоустроили.

Начинают с простого. На каких работах работают украинцы

Сейчас тенденция такова: украинцы, не знающие польского языка и не имеющие высокой квалификации, начинают свой путь в Польше с простых низкоквалифицированных работ. Однако огорчаться в таких случаях не надо, ведь в среднем, работая на заводе, в месяц зарабатывают 30, а иногда и 40 тысяч гривен.

Часто работодатели снабжают работников комфортным жильем. На питание в среднем нужно 7-8 тысяч гривен, а остальные можно откладывать как сбережения. Многие вакансии не требуют знания польского языка и дополнительных квалификаций. Это может быть работа в сфере упаковки одежды, пищевой промышленности, гостиниц или ресторанов и так далее.



Занимать хорошие должности тоже можно, но нужно знание польского языка. В августе 2022 года мы проводили опрос среди украинцев в Польше. Его результаты показали, что 58% наших сограждан, приехавших в Польшу после полномасштабного вторжения, уже начали на тот период учить польский, около 20% планировали начать вскоре и только 12% сказали, что им хватит украинского, чтобы жить и работать в Польше.

Фото: Украинцы ищут работу в сфере упаковки одежды, пищевой промышленности, гостиниц или ресторанов (Getty Images)

Это свидетельствует о том, что многие начинают с простых робот, но учат язык и переходят на более квалифицированные позиции.

Между тем сейчас украинский бизнес массово заходит в Польшу. Только за последние полгода в Польше открылись 10 тысяч украинских компаний, и они в первую очередь устраивают к себе украинцев, даже порой без знания польского языка. А значит, высококвалифицированные специалисты, которые были вынуждены работать на простых работах, получают шанс на хорошие позиции.



В целом, в Европе существует тенденция, при которой все работающие люди заслуживают уважения и достойного вознаграждения. Если ты уборщик, дворник или рабочий в сезонных работах – это хорошо. Плохо, когда ты не работаешь. И Польша в этом контексте –не исключение.

Польша – это первое убежище как для украинских беженцев, так и для украинских работников. Это первая страна, которая начала массово принимать украинских граждан. Поэтому новый закон предназначен для контроля украинских агентств по трудоустройству – это очень правильный шаг. Надо быть уверенным, что с человеком, который едет за границу, все в порядке.

Напомним, в Польше за последние полгода стремительно растет спрос на работников со знанием украинского языка. С началом 2023 динамика продолжает расти.

Также украинцы назвали причины, почему будут возвращаться домой из-за границы.

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