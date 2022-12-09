Після перемоги. Українці назвали причини, чому будуть повертатися додому

У Польщі провели опитування серед українських біженців щодо повернення додому після перемоги. Найсильнішим аргументом назвали возз'єднання із сім’єю та гідну роботу.

В дослідженні взяли участь 1780 громадян України, що живуть та працюють у Польщі, повідомили TRAVEL РБК-Україна в аналітичному центрі Gremi Personal.

Біженцям потрібна безпека та реформи в Україні

Повернутися в Україну для возз'єднання із сім’єю готові 25% учасників опитування. За цей варіант віддали голоси найбільша кількість респондентів.

Друга за важливістю умова, яку назвали 18% українців – гідні умови роботи, заробітної плати та достойна пенсія.

Також для біженців важливі гарантії ненастання нової війни в перспективі найближчих десятиліть, а також зброя, яка дозволить захистити країну у випадку агресії. Ці умови важливі для 10% українців, аби повернутися додому.

Також кожен десятий готовий повернутися в Україну після проведення реформ (судова, освітня, медична, правоохоронна, економічна, антикорупційна).

Інші мотиви біженців для повернення в Україну такі:

9% – вступ до ЄС і НАТО;

9% – отримання підтримки для відновлення та можливості економічного розвитку для громадян;

7% – можливість створити новий бізнес;

6% – деокупація населеного пункту;

3% – якщо повернуться люди з їхнього кола спілкування;

2% – якщо держава забезпечить їх втраченим житлом;

1% – можливість відновити старий бізнес.

Фото: Українці повернуться за умов безпеки (gettyimages.com)

Розуміння настроїв допоможе повернути мільйони українців

В міжнародній агенції Gremi Personal продовжують вивчати процеси міграції, щоб знати настрої українців, які вимушено поїхали зі своїх домівок.

"Це опитування – база для українського уряду, на яку він може опиратися у прагненні повернути додому мільйони українців, які зараз знаходяться в інших країнах", – каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Переважна більшість працездатних українців вже знайшли роботу у Польщі, переважно на виробництвах. Навіть на простих роботах вони отримують від 1000 доларів на місяць, що дозволяє 75% з них надсилати гроші своїм родичам, які залишилися в Україні. Третина українців (35%) надсилають більше половини заробленого додому.

Нагадаємо, ми писали, що більшість українських медиків отримали дозвіл працювати у Польщі.