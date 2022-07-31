Десятки музеев Берлина проводят бесплатные экскурсии для украинцев: список
Можно побывать на выставках и мастер-классах для детей и взрослых: на каких именно
В знак солидарности с народом Украины многие учреждения культуры в Берлине с 24 февраля носят синий и желтый цвета. Международный совет музеев (ИКОМ) Германии также решительно осудил войну России против Украины.
"Сейчас как никогда мы выражаем солидарность с нашими украинскими коллегами, с художниками, с теми, кто работает для культуры и образования, для демократии и свободы", — отметила президент совета Беате Райфеншайд.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Музейный портал Берлина рассказывает, какие музеи и другие учреждения культуры украинцы в этом городе могут посетить бесплатно.
Свободный вход в музеи Берлина: как посетить
Для бесплатного посещения музеев Берлина обычно достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Например, действующий студенческий билет украинского ВУЗа. Для беженцев из Украины в Германию из третьих стран принимается украинский вид на жительство (виза).
Кроме берлинских, для украинцев также бесплатный вход в друге музеи недалеко от города: всего их почти 70. В первое воскресенье каждого месяца вход в более чем 60 берлинских музеев в рамках музейного воскресенья бесплатный для широкого круга людей.
Фото: Музей Брехана в Берлине (wikipedia.org)
В эти музеи Берлина вход для беженцев бесплатный:
- Центр Анны Франк;
- Берлинская галерея;
- Музей Брехана;
- Берлинский музей кино;
- Немецкий исторический музей;
- Немецкий музей шпионажа (нужно выбрать билет "Lichtblick" в интернет-магазине музея);
- Немецкий музей технологий и научный центр "Spectrum";
- Дом на Вальдзее/Haus am Waldsee;
- Kunsthaus Dahlem;
- Детский музей "Лабиринт"
- Вилла Либермана на Ванзее;
- MACHmit! Museum;
- Музей связи;
- Музей естественной истории;
- Дворцы Фонда прусских дворцов и садов Берлина;
- Государственный музей Берлина;
- Городской музей Берлина.
Мастер-классы, экскурсии и другие предложения
Многочисленные музеи Берлина приглашают беженцев из Украины познакомиться с их коллекциями в рамках различных бесплатных образовательных программ.
Выставочные экспозиции знакомят взрослых с основными коллекциями, а дети с семьями могут побывать на мастер-классах в мастерских. В некоторых музеях сейчас готовятся бесплатные экскурсии на украинском языке.
Фото: В Берлинской галерее для украинцев проводят экскурсии с гидом (wikipedia.org)
Подробнее о предложениях:
- Берлинская галерея - экскурсии с гидом;
- Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf - образовательное предложение музея "Родной дом. Каждый день. Язык";
- Форум Гумбольдта - программа для беженцев;
- Еврейский музей Берлина - экскурсии на украинском и русском языках в рамках Летнего фестиваля (21.8.);
- Музей связи - бесплатные мастер-классы для беженцев и приветственные занятия;
- Notaufnahmelager Marienfelde - онлайн-выставка "Прибытие. Жизнь после вынужденной миграции";
- Staatliche Museen zu Berlin - мастер-классы и экскурсии для беженцев из Украины;
- Дворец Сан-Суси - аудиогид на украинском языке;
- Stadtmuseum Berlin - экскурсии и специальная программа для беженцев из Украины.
Фото: Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином предлагает аудиогиды на украинском языке (wikipedia.org)
Возможности для деятелей культуры в музеях Германии
Академия художеств ведет список возможностей поддержки художников и деятелей культуры.
Частный фонд искусств Эрнста фон Сименса выделяет 2,5 миллиона евро на трудоустройство украинских реставраторов в немецкие музеи. Музеи должны подать заявки на это финансирование. Художественный Музей Боде — одно из учреждений, получающих финансирование для помощи украинцам.
Консультационный центр KreativKultur Berlin регулярно проводит мастер-классы и консультации для творческих людей.
Украинское культурное сообщество (ранее известное как Art Shelter) — место, где представители сферы культуры из Украины могут жить, работать и демонстрировать свое искусство в районе Берлин-Шарлоттенбург.
С общей информацией для беженцев из Украины в Берлине можно ознакомиться по ссылке.
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