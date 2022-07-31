Десятки музеїв Берліна проводять безкоштовні екскурсії для українців: список

Можна побувати на виставках і майстер-класах для дітей та дорослих: на яких саме

На знак солідарності з народом України багато закладів культури в Берліні з 24 лютого носять синій і жовтий кольори. Міжнародна рада музеїв (ІКОМ) Німеччини також рішуче засудила війну Росії проти України.

"Зараз як ніколи ми висловлюємо солідарність з нашими українськими колегами, з митцями, з тими, хто працює для культури й освіти, для демократії та свободи", — зазначила президент ради Беате Райфеншайд.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Музейний портал Берліна розповідає, які музеї та інші заклади культури українці в цьому місті можуть відвідати безкоштовно.

Вільний вхід в музеї Берліна: як відвідати

Для безкоштовного відвідування музеїв Берліна зазвичай достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Наприклад, діючий студентський квиток українського вузу. Для біженців з України до Німеччини з третіх країн приймається українська посвідка на проживання (віза).

Крім берлінських, для українців також безкоштовний вхід в інші музеї недалеко від міста: всього їх майже 70. У першу неділю кожного місяця вхід до більш ніж 60 берлінських музеїв у рамках музейної неділі безкоштовний для широкого загалу.

Фото: Музей Брехана в Берліні (wikipedia.org)

У ці музеї Берліна вхід для біженців безкоштовний:

Центр Анни Франк;

Берлінська галерея;

Музей Брехана;

Берлінський музей кіно;

Німецький історичний музей;

Німецький музей шпигунства (потрібно вибрати квиток "Lichtblick" в інтернет-магазині музею);

Німецький музей технологій і науковий центр "Spectrum";

Будинок на Вальдзее/Haus am Waldsee;

Kunsthaus Dahlem;

Дитячий музей"лабіринт";

Вілла Лібермана на Ванзее;

MACHmit! Museum;

Музей зв'язку;

Музей природної історії;

Палаци фонду прусських палаців і садів Берліна;

Державний музей Берліна;

Міський музей Берліна.

Майстер-класи, екскурсії та інші пропозиції

Численні музеї Берліна запрошують біженців з України познайомитися з їх колекціями в рамках різних безкоштовних освітніх програм.

Виставкові експозиції знайомлять дорослих з основними колекціями, а діти з сім'ями можуть побувати на майстер-класах у майстернях. У деяких музеях зараз готуються безкоштовні екскурсії українською мовою.

Фото: У Берлінській галереї для українців проводять екскурсії з гідом (wikipedia.org)

Детальніше про пропозиції:

Фото: Палац Сан-Сусі у Потсдамі під Берліном пропонує аудіогіди українською мовою (wikipedia.org)

Можливості для діячів культури в музеях Німеччини

Академія мистецтв веде список можливостей підтримки художників і діячів культури.

Приватний фонд мистецтв Ернста фон Сіменса виділяє 2,5 мільйона євро на працевлаштування українських реставраторів у німецькі музеї. Музеї мають подати заявки на це фінансування. Художній Музей Боде - одна з установ, які отримують фінансування для допомоги українцям.

Консультаційний центр KreativKultur Berlin регулярно проводить майстер-класи та консультації для творчих людей.

Українська культурна спільнота (раніше відоме як Art Shelter) - місце, де представники сфери культури з України можуть жити, працювати та демонструвати своє мистецтво в районі Берлін-Шарлоттенбург.

Із загальною інформацією для біженців з України в Берліні можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, ми писали про вражаючі залізничні маршрути по Німеччині за 9 євро.