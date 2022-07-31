Десятки музеїв Берліна проводять безкоштовні екскурсії для українців: список
Можна побувати на виставках і майстер-класах для дітей та дорослих: на яких саме
На знак солідарності з народом України багато закладів культури в Берліні з 24 лютого носять синій і жовтий кольори. Міжнародна рада музеїв (ІКОМ) Німеччини також рішуче засудила війну Росії проти України.
"Зараз як ніколи ми висловлюємо солідарність з нашими українськими колегами, з митцями, з тими, хто працює для культури й освіти, для демократії та свободи", — зазначила президент ради Беате Райфеншайд.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Музейний портал Берліна розповідає, які музеї та інші заклади культури українці в цьому місті можуть відвідати безкоштовно.
Вільний вхід в музеї Берліна: як відвідати
Для безкоштовного відвідування музеїв Берліна зазвичай достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Наприклад, діючий студентський квиток українського вузу. Для біженців з України до Німеччини з третіх країн приймається українська посвідка на проживання (віза).
Крім берлінських, для українців також безкоштовний вхід в інші музеї недалеко від міста: всього їх майже 70. У першу неділю кожного місяця вхід до більш ніж 60 берлінських музеїв у рамках музейної неділі безкоштовний для широкого загалу.
Фото: Музей Брехана в Берліні (wikipedia.org)
У ці музеї Берліна вхід для біженців безкоштовний:
- Центр Анни Франк;
- Берлінська галерея;
- Музей Брехана;
- Берлінський музей кіно;
- Німецький історичний музей;
- Німецький музей шпигунства (потрібно вибрати квиток "Lichtblick" в інтернет-магазині музею);
- Німецький музей технологій і науковий центр "Spectrum";
- Будинок на Вальдзее/Haus am Waldsee;
- Kunsthaus Dahlem;
- Дитячий музей"лабіринт";
- Вілла Лібермана на Ванзее;
- MACHmit! Museum;
- Музей зв'язку;
- Музей природної історії;
- Палаци фонду прусських палаців і садів Берліна;
- Державний музей Берліна;
- Міський музей Берліна.
Майстер-класи, екскурсії та інші пропозиції
Численні музеї Берліна запрошують біженців з України познайомитися з їх колекціями в рамках різних безкоштовних освітніх програм.
Виставкові експозиції знайомлять дорослих з основними колекціями, а діти з сім'ями можуть побувати на майстер-класах у майстернях. У деяких музеях зараз готуються безкоштовні екскурсії українською мовою.
Фото: У Берлінській галереї для українців проводять екскурсії з гідом (wikipedia.org)
Детальніше про пропозиції:
- Берлінська галерея - екскурсії з гідом;
- Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf - освітня пропозиція музею "Рідний дім. Кожен день. Мова";
- Форум Гумбольдта - програма для біженців;
- Єврейський музей Берліна - екскурсії українською та російською мовами в рамках Літнього фестивалю (21.8.);
- Музей зв'язку - безкоштовні майстер-класи для біженців та привітальні заняття;
- Notaufnahmelager Marienfelde - онлайн-виставка "Прибуття. Життя після вимушеної міграції";
- Staatliche Museen zu Berlin - майстер-класи та екскурсії для біженців з України;
- Палац Сан-Сусі - аудіогід українською мовою;
- Stadtmuseum Berlin - екскурсії та спеціальна програма для біженців з України.
Фото: Палац Сан-Сусі у Потсдамі під Берліном пропонує аудіогіди українською мовою (wikipedia.org)
Можливості для діячів культури в музеях Німеччини
Академія мистецтв веде список можливостей підтримки художників і діячів культури.
Приватний фонд мистецтв Ернста фон Сіменса виділяє 2,5 мільйона євро на працевлаштування українських реставраторів у німецькі музеї. Музеї мають подати заявки на це фінансування. Художній Музей Боде - одна з установ, які отримують фінансування для допомоги українцям.
Консультаційний центр KreativKultur Berlin регулярно проводить майстер-класи та консультації для творчих людей.
Українська культурна спільнота (раніше відоме як Art Shelter) - місце, де представники сфери культури з України можуть жити, працювати та демонструвати своє мистецтво в районі Берлін-Шарлоттенбург.
Із загальною інформацією для біженців з України в Берліні можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, ми писали про вражаючі залізничні маршрути по Німеччині за 9 євро.