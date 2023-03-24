Значний спад. У яких регіонах готелі сплатили найбільше податків під час війни

У 2022 році сума туристичного збору в Україні скоротилася на 24% порівняно з 2021 роком. Падіння надходжень до бюджету відзначили у 14 регіонах країни.

Де в готелях зупинялися найбільше гостей, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму.

Туристичний збір – це податок, який турист сплачує при поселенні до готелю за кожну добу розміщення. 2021 року туристичний збір із громадян України був не більше 30 гривень.

За воєнний 2022 рік сума туристичного збору склала 178 млн 948 тис. грн – це на 24% менше порівняно із 2021 роком. Тоді загальна сума турзбору була 235 млн 461 тис. грн.

Падіння зафіксоване в 14 регіонах України. Це переважно області, які перебували в зоні бойових дій та тимчасово окуповані. Наприклад, на Херсонщині сума туристичного збору скоротилася на 95%, на Миколаївщині – на 90%, на Донеччині – на 83%, на Луганщині – на 80%.

Інфографіка: Турзбір за 2022 рік (надана ДАРТ)

Значний спад відбувся і в інших областях:

Одеській (-80%);

Запорізькій (-78%);

Харківській (- 61%);

Сумській (-58%);

Київ (-54%);

Чернігівській (-53%);

Київській (– 43%);

Житомирській (-24%).

У Дніпропетровській та Рівненській областях також поменшало гостей у готелях – на 15%.

Фото: Готель в Івано-Франківській області (koruna.ua)

У більш безпечних регіонах туристичний збір зріс. Це пояснюється внутрішньою міграцією українців з окупованих та прифронтових територій.

Найбільші суми туристичного збору в 2022 році отримали у бюджет такі регіони:

Львівщина – 41 млн 430 тис. грн (приріст у 79% в порівнянні з 2021 роком);

Київ – 31 млн 474 тис. грн;

Закарпаття – 19 млн 471 тис. грн;

Івано-Франківщина – 17 млн 956 тис. грн;

Черкащина – 12 млн 555 тис. грн.

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