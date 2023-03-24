Значительный спад. В каких регионах отели уплатили больше всего налогов во время войны

В 2022 году сумма туристического сбора в Украине сократилась на 24% по сравнению с 2021 годом. Падение поступлений в бюджет отметили в 14 регионах страны.

Где в гостиницах останавливались больше всего гостей, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма.

Туристический сбор – это налог, который турист платит при поселении в отель за каждые сутки. В 2021 году туристический сбор с граждан Украины был не больше 30 гривен.

За военный 2022 год сумма туристического сбора составила 178 млн 948 тыс. грн – это на 24% меньше по сравнению с 2021 годом. Тогда общая сумма турсбора была 235 млн. 461 тыс. грн.

Падение зафиксировано в 14 регионах Украины. Это преимущественно области, которые находились в зоне боевых действий и временно оккупированы. Например, в Херсонской области сумма туристического сбора сократилась на 95%, в Николаевской области – на 90%, в Донецкой области – на 83%, в Луганской области – на 80%.

Инфографика: Турсбор за 2022 год (предоставлена ГАРТ)

Значительный спад произошел и в других областях:

Одесской (-80%);

Запорожской (-78%);

Харьковской (-61%);

Сумской (-58%);

Киев (-54%);

Черниговской (-53%);

Киевской (-43%);

Житомирской (-24%).

В Днепропетровской и Ровенской областях также уменьшилось количество гостей в гостиницах – на 15%.

Фото: Отель в Ивано-Франковской области (koruna.ua)

В более безопасных регионах туристический сбор вырос. Это объясняется внутренней миграцией украинцев с оккупированных и прифронтовых территорий.

Наибольшие суммы туристического сбора в 2022 году получили в бюджет следующие регионы:

Львовщина – 41 млн 430 тыс. грн (прирост в 79% по сравнению с 2021 годом);

Киев – 31 млн 474 тыс. грн;

Закарпатье – 19 млн 471 тыс. грн;

Ивано-Франковская область – 17 млн 956 тыс. грн;

Черкасская область – 12 млн 555 тыс. грн.

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