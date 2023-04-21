Зміни до закону. Кому з українців загрожує депортація з Польщі

У квітні в Польщі набули чинності зміни до Закону про іноземців. Поправки стосуються нелегального перебування на території країни та процедури депортації.

Так законодавство Польщі адаптують до норм Європейського Союзу, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Які зміни внесли до закону про іноземців у Польщі

Основні поправки які набули чинності із 7 квітня:

Термін заборони на в’їзд до країн Шенгенської зони збільшиться до 10 років. Раніше в’їзд до Польщі й країн Шенгену могли заборонити до 5 років.

Термін негайного виїзду з Польщі скоротиться до 8 днів з моменту отримання рішення. Раніше іноземці мали від 15 до 30 днів, щоб залишити країну.

Термін подачі апеляції для оскарження рішень зменшиться до 7 днів. Це стосується видачі та заміни посвідки на проживання та дозволу на допустиме перебування, примусу іноземця до повернення, продовження строку добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в’їзд.

Депортація стане можливою ще до розгляду справи незалежним судом. Якщо іноземець після отримання рішення про депортацію подав скаргу до суду, його все одно можуть депортувати у встановлений термін до судового засідання. Раніше рішення про депортацію ухвалювалося тільки після суду.

Рішення щодо перебування іноземців буде приймати головний комендант Прикордонної служби. Це стосується видачі та заміни посвідок на проживання з гуманітарних причин, дозволу на допустиме перебування, примусу іноземця до повернення. До поправок в закон ці питання вирішував начальник Департаменту у справах іноземців. Передача повноважень має розвантажити управління та пришвидшити розгляд заяв, у тому числі апеляцій щодо карт побиту (посвідок на тимчасове проживання в Польщі).

Фото: Рішення про депортацію прийматиме керівник прикордонної служби (twitter.com/Straz_Graniczna)

Як зміни до законодавства стосуються громадян України

Хоча законодавчі зміни стосуються й громадян України, через війну їх не можуть застосувати.

"Допоки в Україні триває війна, громадян України навряд чи депортуватимуть за порушення. Натомість після її закінчення громадянин України, який порушив правила перебування у Польщі і має рішення про депортацію, змушений буде залишити країну", – пояснює директорка відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

За її словами, громадянин України може отримати відмову при подачі документів на статус біженця, якщо матиме рішення про депортацію.

Фото: Під час війни українців не депортуватимуть (gettyimages.com)

За які порушення іноземцям у Польщі загрожує депортація

Українцям слід знати, за які порушення виносять рішення про депортацію із Польщі.

Перевищення дозволеного терміну перебування в країні. Це одна з найпоширеніших причин депортації іноземців, які залишаються у Польщі на довший термін, ніж це дозволено їхніми документами.

Нелегальна робота. Це стосується іноземних громадян, які працюють у Польщі без офіційно оформлених договорів і отримують зарплату "в конверті". А також тих, хто отримують лише частину заробітку офіційно.

Несплата податків. Несвоєчасна сплата усіх податків, якщо іноземець займається у Польщі трудовою чи підприємницькою діяльністю. У Польщі це є серйозним злочином, за який можна отримати депортацію або потрапити за грати.

Перебування без дійсних документів, які дають право на перебування у Польщі. Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зобов’язані отримати номер PESEL UKR упродовж 30 днів після перетину кордону.

Рішення про депортацію можна оскаржити. Іноземець може подати апеляцію. А якщо його вже змусили виїхати до країни походження, знайти представника у суді і чекати на судове засідання.

Нагадаємо, ми писали, чим відрізняється тимчасовий захист і посвідка на проживання у Польщі.

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