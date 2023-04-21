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Зміни до закону. Кому з українців загрожує депортація з Польщі

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У квітні в Польщі набули чинності зміни до Закону про іноземців. Поправки стосуються нелегального перебування на території країни та процедури депортації.

Так законодавство Польщі адаптують до норм Європейського Союзу, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Які зміни внесли до закону про іноземців у Польщі

Основні поправки які набули чинності із 7 квітня:

  • Термін заборони на в’їзд до країн Шенгенської зони збільшиться до 10 років. Раніше в’їзд до Польщі й країн Шенгену могли заборонити до 5 років.
  • Термін негайного виїзду з Польщі скоротиться до 8 днів з моменту отримання рішення. Раніше іноземці мали від 15 до 30 днів, щоб залишити країну.
  • Термін подачі апеляції для оскарження рішень зменшиться до 7 днів. Це стосується видачі та заміни посвідки на проживання та дозволу на допустиме перебування, примусу іноземця до повернення, продовження строку добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в’їзд.
  • Депортація стане можливою ще до розгляду справи незалежним судом. Якщо іноземець після отримання рішення про депортацію подав скаргу до суду, його все одно можуть депортувати у встановлений термін до судового засідання. Раніше рішення про депортацію ухвалювалося тільки після суду.
  • Рішення щодо перебування іноземців буде приймати головний комендант Прикордонної служби. Це стосується видачі та заміни посвідок на проживання з гуманітарних причин, дозволу на допустиме перебування, примусу іноземця до повернення. До поправок в закон ці питання вирішував начальник Департаменту у справах іноземців. Передача повноважень має розвантажити управління та пришвидшити розгляд заяв, у тому числі апеляцій щодо карт побиту (посвідок на тимчасове проживання в Польщі).

Фото: Рішення про депортацію прийматиме керівник прикордонної служби (twitter.com/Straz_Graniczna)

Як зміни до законодавства стосуються громадян України

Хоча законодавчі зміни стосуються й громадян України, через війну їх не можуть застосувати.

"Допоки в Україні триває війна, громадян України навряд чи депортуватимуть за порушення. Натомість після її закінчення громадянин України, який порушив правила перебування у Польщі і має рішення про депортацію, змушений буде залишити країну", – пояснює директорка відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

За її словами, громадянин України може отримати відмову при подачі документів на статус біженця, якщо матиме рішення про депортацію.

Фото: Під час війни українців не депортуватимуть (gettyimages.com)

За які порушення іноземцям у Польщі загрожує депортація

Українцям слід знати, за які порушення виносять рішення про депортацію із Польщі.

  • Перевищення дозволеного терміну перебування в країні. Це одна з найпоширеніших причин депортації іноземців, які залишаються у Польщі на довший термін, ніж це дозволено їхніми документами.
  • Нелегальна робота. Це стосується іноземних громадян, які працюють у Польщі без офіційно оформлених договорів і отримують зарплату "в конверті". А також тих, хто отримують лише частину заробітку офіційно.
  • Несплата податків. Несвоєчасна сплата усіх податків, якщо іноземець займається у Польщі трудовою чи підприємницькою діяльністю. У Польщі це є серйозним злочином, за який можна отримати депортацію або потрапити за грати.
  • Перебування без дійсних документів, які дають право на перебування у Польщі. Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зобов’язані отримати номер PESEL UKR упродовж 30 днів після перетину кордону.

Рішення про депортацію можна оскаржити. Іноземець може подати апеляцію. А якщо його вже змусили виїхати до країни походження, знайти представника у суді і чекати на судове засідання.

Нагадаємо, ми писали, чим відрізняється тимчасовий захист і посвідка на проживання у Польщі.

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