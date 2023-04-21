Изменения в закон. Кому из украинцев грозит депортация из Польши

В апреле в Польше вступили в силу изменения в Закон об иностранцах. Поправки касаются нелегального пребывания на территории страны и процедур депортации.

Так законодательство Польши адаптируют к нормам Европейского Союза, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Какие изменения внесли в закон об иностранцах в Польше

Основные поправки вступившие в силу с 7 апреля:

Срок запрета на въезд в страны Шенгенской зоны увеличится до 10 лет. Ранее въезд в Польшу и страны Шенгена могли запретить до 5 лет.

Срок немедленного выезда из Польши сократится до 8 дней с момента получения решения. Раньше у иностранцев было от 15 до 30 дней, чтобы покинуть страну.

Срок подачи апелляции для обжалования решений сократится до 7 дней. Это касается выдачи и замены вида на жительство и разрешения на допустимое пребывание, принуждения иностранца к возвращению, продлению срока добровольного выезда и снятию запрета на повторный въезд.

Депортация станет возможной еще до рассмотрения дела независимым судом. Если иностранец, после получения решения о депортации, подал жалобу в суд, его все равно могут депортировать в установленный срок до судебного заседания. Ранее решение о депортации принималось только после суда.

Решение о пребывании иностранцев будет принимать главный комендант Пограничной службы. Это касается выдачи и замены вида на жительство по гуманитарным причинам, разрешения на допустимое пребывание, принуждения иностранца к возвращению. До поправок в закон эти вопросы решал начальник Департамента по делам иностранцев. Передача полномочий должна разгрузить управление и ускорить рассмотрение заявлений, в том числе апелляций по картам побыту (вид на временное проживание в Польше).

Фото: Решение о депортации будет принимать руководитель пограничной службы (twitter.com/Straz_Graniczna)

Как изменения в законодательство касаются граждан Украины

Хотя законодательные изменения касаются и граждан Украины, из-за войны их не могут применить.

"Пока в Украине продолжается война, граждан Украины вряд ли будут депортировать за нарушения. Зато после ее окончания гражданин Украины, нарушивший правила пребывания в Польше и имеющий решение о депортации, вынужден будет покинуть страну", – объясняет директор отдела легализации EWL Мария Кузенко.

По ее словам, гражданин Украины может получить отказ при подаче документов на статус беженца, если у него будет решение о депортации.

Фото: Во время войны украинцев не будут депортировать (gettyimages.com)

За какие нарушения иностранцам в Польше грозит депортация

Украинцам следует знать, за какие нарушения выносят решение о депортации из Польши.

Превышение разрешенного срока пребывания в стране. Это одна из наиболее распространенных причин депортации иностранцев, которые остаются в Польше на более длительный срок, чем это разрешено их документами.

Нелегальная работа. Это касается иностранных граждан, работающих в Польше без официально оформленных договоров и получающих зарплату "в конверте". А также тех, кто получает только часть заработка официально.

Неуплата налогов. Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше это серьезное преступление, за которое можно получить депортацию или попасть за решетку.

Нахождение без действительных документов, дающих право на пребывание в Польше. Граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля, обязаны получить номер PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы.

Решение о депортации можно обжаловать. Иностранец может подать апелляцию. А если его уже заставили выехать в страну происхождения, найти представителя в суде и ждать судебного заседания.

Напомним, мы писали, чем отличается временная защита и вид на жительство в Польше.

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