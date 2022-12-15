Зміни з нового року. Як продовжити і поновити тимчасовий захист у Чехії

У Чехії готуються запровадити зміни в закон про захист для українських біженців. Поправки до так званого Lex Ukraine IV вже схвалені урядом і очікують на розгляд в парламенті.

Одна з найважливіших змін – стосовно продовження тимчасового захисту і його повторного надання, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт МВС Чехії.

Що треба знати про продовження тимчасового захисту

Продовжити тимчасовий захист можуть українці, які мають дійсний статус тимчасового захисту. Це можна буде зробити тільки онлайн – на початку 2023 року буде запущений новий сайт для реєстрації на продовження захисту. Термін, який відводиться – з січня до 31 березня 2023 року.

Під час реєстрації онлайн треба буде вказати: зареєстровану адресу місця проживання в Чеській Республіці та школу, де навчається дитина.

Після проведення реєстрації українці зарезервують час особистої зустрічі в Департаменті у справах іноземців та міграційної політики МВС.

Після реєстрації онлайн статус тимчасового захисту буде продовжений до 30 вересня 2023 року, щоб біженці з України мали достатньо часу для відвідання відділення та надання необхідних документи.

Вже у відділенні українцям вклеять візову наклейку, таким чином статус тимчасового захисту буде продовжений до 31 березня 2024. Процес продовження тимчасового захисту буде безплатним.

"Якщо ви не встигнете зареєструватися онлайн для продовження тимчасового захисту до 31 березня 2023 року, ваш статус тимчасового захисту закінчиться в цей день. У такому випадку вам необхідно подати повторно заяву на отримання тимчасового захисту", – попереджають українців.

Фото: Біженцям треба буде вказати адресу проживання і школу (gettyimages.com)

При отриманні захисту повторно пільги не зберігаються

Повторно подана заява на тимчасовий захист не розповсюджується на нове право на пільги, які надає держава.

"Якщо ви вже використали їх один раз, під час наступного надання тимчасового захисту вони не поновлюються. При отриманні повторно тимчасового захисту ви залишаєтеся в тій ситуації, у якій перебували в останній день першого наданого тимчасового захисту", – звертають увагу на інформаційній сторінці для українців у Чехії "Naši Ukrajincі".

Зазначається, якщо українець отримає тимчасовий захист повторно, то залишається в тому стані, в якому відмовився від захисту. Наприклад, не відновлюється право на компенсацію державного медичного страхування.

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