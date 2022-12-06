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Пропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудні

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Вівторок 06 грудня 2022 08:00
Пропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудні Фото: Прага, столиця Чехії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українців, які отримали прихисток у Чехії, – понад пів мільйона. Значна частина цих людей знайшли роботу і для них актуальним є пошук житла в оренду в цій країні.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що відбувається на ринку нерухомості внаслідок підвищеного попиту з боку наших громадян та скільки коштує орендувати житло в Чехії.

Що відбувається з цінами на оренду житла у Чехії

Ціни на оренду житла у Чехії продовжують стрімко зростати. За даними експертів, за минулий рік вартість квадратного метра зросла на 11%. У найдорожчій Празі – на 15,6%, й оренда може продовжити дорожчати на 500 крон на місяць, повідомляє expats.cz.

Цього року квартир середнього розміру на ринку оренди вдвічі менше, а через наплив українців знайти вільне житло стає дедалі складніше.

Квартири у Празі зараз на піку вартості з 2016 року – оренда коштує 360 крон за кв. м – тобто, середня ціна короткострокової оренди складає 28500 крон (1172 євро) на місяць. У регіонах житло може коштувати від 8000 крон (330 євро).

Зняти кімнату можна за 3000 крон (123 євро) у регіонах та за 6000-9000 крон (246-370 євро) – у Празі.

Пропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудні

Фото: Оренда житла, яке пропонують в групах Facebook (скріншот РБК-Україна)

На яких ресурсах українцям шукати житло в Чехії

У Чехії існують платформи, де можна скористатися послугами ріелтора, а також такі, де господарі розміщують свої оголошення і можна зв’язатися із власником нерухомості без посередників, розповідає proukrainu.blesk.cz.

Наприклад:

  • sreality.cz – можна знайти житло за зручним рубрикатором за територією і ціною. Потрібно платити рієлтору за допомогу у пошуку. Мови: чеська, англійська, російська.
  • bezrealitky.cz – пошук житла без посередників. За невелику плату можна отримати допомогу в оформленні договору аренди. Ресурс має версію тільки чеською мовою.
  • hledambyt.cz – пошук житла в Празі і за межами за допомогою послуг ріелторів. Доведеться сплатити 2 орендні плати наперед , а заставу, що повертається, можна розподілити частинами.

Також є подібні ресурси: reality.cz, ulovdomov.cz, reality.idnes.cz, realhit.cz.

Пропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудніПропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудніПропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудніПропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудні

Фото: Приклади вартості оренди квартир у Празі (скріншот РБК-Україна/sreality.cz)

Ще українцям зручно шукати квартири і кімнати в оренду без посередників у групах в соцмережах:

Скільки коштують невеликі квартири у Празі та інших містах

У групах Facebook можна знайти пропозиції 1-кімнатних квартир у Празі за ціною 600 євро на місяць.

"Гарна мебльована 1-кімнатна квартира на 4 поверсі з ліфтом, адреса: Křižíkova 75, Prague 8,. Ціна оренди 15 000 крон/місяць + комунальні послуги 5 000 крон/місяць, включаючи інтернет. Депозит 20 000 крон, комісія 15 000 крон, вільна з 5.12.2022. Домашні тварини дозволені", – пишуть в одному з таких оголошень.

Дешевше можна знайти кімнату у квартирі, яку вже орендує інший мешканець. Наприклад, кімнату в двокімнатній квартирі з меблями недалеко від зупинок Botanicka zahrada, Výtoň та Karlovo náměstí, пропнуэться за ціною 10400 крон (427 євро). Втім, за таку суму можна знайти й окрему однокімнатку-студію з меблями.

Пропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудніПропозицій вдвічі менше. Скільки коштує орендувати житло в Чехії у грудніФото: Вартість оренди залежить від локації (скріншот РБК-Україна/sreality.cz)

Квартири без меблів дешевші за ті, які вже готові для проживання. Добре умебльовану 3-кімнатну квартиру у Празі можна орендувати за 16 тисяч крон (660 євро).

В інших містах можна орендувати житло значно дешевше. Наприклад, 2-кімнатна квартира у Карлових Варах на 37 кв. м обійдеться в 9000 крон, а в Брно 1-кімнатна квартира студія здається за 9400 крон.

Нагадаємо, ми писали, як отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині.

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