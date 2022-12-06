Зміна країни прихистку. Як отримати тимчасовий захист в ЄС повторно

Українці, які з початку війни знайшли прихисток в одній з країн ЄС, все частіше переїжджають жити до іншої держави. З такими запитами звертаються до міграційних юристів.

Чи можна змінити країну тимчасового захисту, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на роз'яснення юриста Валерії Прущак.

Чи можна змінити країну прихистку і які документи це регулюють

За безвізом українці можуть перебувати в різних країнах ЄС до 90 днів. Це дає можливість обрати країну, яка буде більше підходити за безпекою, соціальною допомогою, можливістю працевлаштування, зазначає юрист.

"Але і через 9 місяців українці продовжують змінювати країни, дехто – вже не по одному разу. Зміна країни тимчасового захисту залишається одним із найактуальніших питань", – каже Валерія Прущак.

Вона пояснює: єдиний нормативно-правовий акт, яким регулюється тимчасовий захист українців у ЄС – це директива ЄС №2001/55, яка була прийнята 4 березня 2022 року.

Далі кожна країна, беручи за основу саме цю директиву, розробляє нормативно-правові акти на підставі власного законодавства.

"Тому в кожній країні ми бачимо трохи відмінні правила для українців. Одны країни одразу видають посвідку на проживання, інші видають довгострокові візи. Всі визначають різний час і мають різні можливості", – розповідає фахівець.

Фото: Українців чекають повтоно у більшості країн ЄС (gettyimages.com)

За її словами, у директиві ЄС немає обмежень, що українці можуть отримати тимчасовий захист тільки один раз лише в одній країні.

"Відповідь на запитання, чи можна змінити країну тимчасового захисту, однозначна: можна. Але є країни, що прийняли такі нормативно-правові акти, що вони не дозволяють надавати тимчасовий захист повторно, якщо громадянин України мав тимчасовий захист в одній із країн ЄС", – зауважує Валерія Прущак.

Наприклад, Швейцарія має закріплену норму, що ця країна не надає повторно тимчасовий захист українцям, які його мали в будь-якій країні ЄС. Але, як правило, українці можуть отримати захист в іншій країні.

Із чого починати зміну країни тимчасового захисту

Валерія Прущак дає поради, які кроки треба здійснити, якщо вирішили змінити країну тимчасового захисту.

"Починати треба з того, щоб звернутися в консульство тієї країни, куди плануєте переїхати і задати запитання, чи можна це зробити, бо в європейських країнах часто змінюється законодавство. Наприклад, Польща вже багато разів вносила зміни в правила для українців", – зауважує вона.

Якщо отримали відповідь, що країна приймає, слід знати, що головним правилом є анулювання тимчасового захисту в тій країні, де перебуває громадянин України.

"Не можна мати тимчасовий захист одночасно в декількох країнах ЄС. Це не стосується питання, якщо оформлюється віза в Канаду або віза в США, Велику Британію. Бо це не країни ЄС і на них не розповсюджується дія директиви ЄС. Але якщо мати тимчасовий захист в Німеччині і подаватися на тимчасовий захист в Австрії, вам можуть відмовити, якщо не анульований статус в країні першого перебування", – роз'яснює спеціаліст.

Однак не всі країни мають порядок анулювання тимчасового захисту – в міграційних органах українцям кажуть, що у них немає такої процедури, вона не прописана і як це зробити, там не знають. Бо у директиві про зміну статусу нічого не сказано, а дія статус припиняється у зв'язку із закінченням воєнного стану в Україні.

Фото: Перед виїздом в іншу країну треба закрити всі договори (gettyimages.com)

У таких випадках можна підтвердити, що людина анулювала захист в першій країні тимчасового перебування:

надіслати на електронну адресу лист в орган, який займається міграційними питаннями і надавав тимчасовий захист, що ви відмовляєтеся від тимчасового захисту на підставі сімейних обставин;

розірвати всі угоди, які ви укладали в країні вашого перебування: банківські рахунки, договори оренди майна, на електроспоживання, інтернету, телефону.

"Всі ці договори і контракти передбачають розірвання за 1-3 місяці, навіть контракт на телефон. Моя клієнтка по договору мала розірвати контракт на телефонний номер за два місяці, але цього не знала, поїхала і викинула сім-картку, а їй продовжували нараховувати кошти. Потім прийшов лист про заборгованість і про те, що справа передана колекторам", – ділиться вона прикладом із практики.

Закрити банківський рахунок можна після отримання статусу в іншій країні, лише якщо немає необхідності бути фізично присутнім і вирішувати ці питання.

"Наприклад, в Німеччині можна онлайн вирішити питання з сім-карткою і інтернетом, школою, і попередити про розірвання договору. Але розірвати договір з банком в Німеччині не можна, треба бути фізично присутнім", – звертає увагу експерт.

Чи треба анулювати статус при виїзді у Канаду або Британію

Канада, США, Велика Британія не мають спільної бази даних з країнами ЄС, тому там не знають, чи має громадянин України тимчасовий захист у Європі. При переїзді з країни ЄС статус тимчасового захисту анулюється через певний час відсутності – більше 30 днів у Польщі (PESEL UKR), більше 3 місяців у Австрії, більше 6 місяців – у Німеччині.

"Якщо виїжджати в США, Канаду чи Велику Британію, то можна не попереджати, але треба розірвати всі договори, щоб не псувати кредитну історію в країнах ЄС, забрати документи дітей зі школи, виписатися з помешкання", – радить юрист.

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