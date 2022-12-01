Залишились 6 земель. Куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку допомогу розраховувати

Німеччину як країну тимчасового прихистку обрали вже більше 1 мільйона українців. Часто сюди переїжджають після набуття статусу в інших країнах.

Через переповненість житла, куди можна розселяти українців, більша частина земель Німеччини припинила прийом біженців. TRAVEL РБК-Україна розповідає, де ще приймають наших людей та на яку допомогу можна розраховувати.

Документи, житло і виплати: що треба знати про прихисток у Німеччині

У Німеччину жителі України можуть їхати з будь-яким документом, що підтверджує громадянство чи посвідкою на проживання. Перебувати як турист з біометричним паспортом можна 90 днів.

Без візи чи німецької посвідки на проживання українські біженці можуть перебувати в Німеччині до 29 серпня 2023 року, якщо перший в'їзд буде до 31 травня 2023 року. Подати заяву на право перебування за тимчасовим захистом треба протягом перших 90 днів від в'їзду.

Після прибуття біженці проходять 4 етапи:

• перша реєстрація;

• розподіл за місцем проживання (при отриманні соціальної допомоги);

• реєстрація адреси проживання за місцем призначення;

• подання заяви на отримання посвідки на проживання.

"З того моменту, як військові біженці просять державної підтримки у вигляді проживання, догляду або соціальних виплат, обов'язково зверніться до центру прийому у вашому районі або в поліцію", - йдеться на сайті Федерального управління у справах міграції та біженців.

Фото: Реєстрація українських біженців (gettyimages.com)

Якщо біженець отримує соціальну допомогу, при реєстрації його поінформують, де він спочатку житиме в Німеччині.

"Цей розподіл необхідний для того, щоб витрати на догляд за біженцями розподілялися рівномірно по містах та муніципалітетах. Якщо ви перебуваєте на соціальному забезпеченні і у вас немає особистого та постійного житла, вам буде виділено конкретне місце. Ви можете подати заяву на отримання посвідки на проживання тільки в цьому місці", - пояснюють біженцям.

Виплати, на які можуть розраховувати українці, з початку 2023 року збільшать. Наприклад, самотня людина отримуватиме 502 євро (зараз 443 євро). Люди в парі отримуватимуть по 451 євро (зараз 404 євро). Виплати на дітей залежно від віку складатимуть від 318 до 420 євро на місяць.

Куди звертатися українцям після приїзду до Німеччини

За даними Німецько-української благочинної асоціації Ukrainian Future, українців ще приймають у 6 федеральних землях Німеччини. Українців селять у таборах в таких землях:

Тюрингія (Thüringen);

Шлезвіг-Гольштейн (Schleswig-Holstein);

Північний Рейн-Вестфалія (Nordrhein-Westfalen);

Баден-Вюртенберг (Baden-Württemberg);

Нижня Саксонія (Niedersachsen);

Гессен (Hessen).

Зазначається, що інші землі не приймають, крім рідкісних винятків.

Фото: Тимчасовий табір для українців у Німеччині (gettyimages.com)

"Ви можете отримати розподіл у землю, що не приймає, тільки якщо у вас там є:

робочий контракт;

навчання;

близькі родичі (чоловік/дружина, неповнолітні діти).

якщо вас готові прийняти рідні, друзі, знайомі (тільки в тому випадку, якщо вони можуть вас прописати. Для цього потрібна згода власника квартири та укладений на вас договір на оренду", - радять в організації.

Окрім прописки необхідно з'ясувати, чи приймає місто біженців. Це можна дізнатися тільки у міграційній службі (Ausländerbehörde) цього міста. Міграційні служби не завжди відповідають на дзвінки та не завжди швидко обробляють електронні листи.

Фото: Тимчасовий пункт розміщення в аеропорту Берліна (gettyimages.com)

Куди звертатися для реєстрації тим, кому нікуди їхати: адреси

Якщо прописки немає або якщо місто закрите, можна зареєструватися тільки через пункти таборів первинного прийому:

Берлін , старий аеропорт Тегель - тільки первинний прийом та подальший розподіл на приймаючі землі;

, старий аеропорт Тегель - тільки первинний прийом та подальший розподіл на приймаючі землі; Тюрингія – Зуль (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl);

Шлезвіг-Гольштейн – Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

– Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster); Північний Рейн-Вестфалія – Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);

– Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung); Баден-Вюртенберг:

Зіндельфінген (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають українців, які прибувають машиною своїм ходом;

Фрайбург (Basler Landstraße16, 79111 Freiburg - нова адреса з 27 жовтня);

Елльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) - для сидячих або лежачих людей з інвалідністю;

Нижня Саксонія – Ганновер, територія виставкового компексу (Halle 5, Messegelände, 30521 Hannover);

– Ганновер, територія виставкового компексу (Halle 5, Messegelände, 30521 Hannover); Гессен - Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Нагадаємо, ми писали, як отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині після війни.