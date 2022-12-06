Смена страны убежища. Как получить временную защиту в ЕС повторно

Украинцы, которые с начала войны нашли убежище в одной из стран ЕС, все чаще переезжают жить в другое государство. С такими запросами обращаются к миграционным юристам.
Можно ли сменить страну временной защиты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на разъяснение юриста Валерии Прущак.
За безвизом украинцы могут находиться в разных странах ЕС до 90 дней. Это позволяет выбрать страну, которая будет больше подходить по безопасности, социальной помощи, возможности трудоустройства, отмечает юрист.
"Но и через 9 месяцев украинцы продолжают менять страны, некоторые – уже не по одному разу. Смена страны временной защиты остается одним из самых актуальных вопросов", – говорит Валерия Прущак.
Она объясняет: единственный нормативно-правовой акт, которым регулируется временная защита украинцев в ЕС – это директива ЕС №2001/55, принятая 4 марта 2022 года.
Далее каждая страна, основываясь именно на этой директиве, разрабатывает нормативно-правовые акты на основании собственного законодательства.
"Поэтому в каждой стране мы видим несколько отличные правила для украинцев. Одни страны сразу выдают вид на жительство, другие выдают долгосрочные визы. Все определяют разное время и имеют разные возможности", – рассказывает специалист.
Фото: Украинцев ждут повторно в большинстве стран ЕС (gettyimages.com)
По ее словам, в директиве ЕС нет ограничений, что украинцы могут получить временную защиту только один раз только в одной стране.
"Ответ на вопрос, можно ли изменить страну временной защиты, однозначен: можно. Но есть страны, которые приняли такие нормативно-правовые акты, что они не позволяют предоставлять временную защиту повторно, если гражданин Украины имел временную защиту в одной из стран ЕС", – замечает Валерия Прущак.
Например, Швейцария имеет закрепленную норму, что эта страна не предоставляет повторную временную защиту украинцам, которые ее имели в любой стране ЕС. Но, как правило, украинцы могут получить защиту в другой стране.
Валерия Прущак дает советы, какие шаги нужно предпринять, если решили изменить страну временной защиты.
"Начинать нужно с того, чтобы обратиться в консульство той страны, куда планируете переехать и задать вопрос, можно ли это сделать, потому что в европейских странах часто меняется законодательство. К примеру, Польша уже много раз вносила изменения в правила для украинцев", – отмечает она.
Если получили ответ, что страна принимает, то следует знать, что главным правилом является аннулирование временной защиты в той стране, где находится гражданин Украины.
"Нельзя иметь временную защиту одновременно в нескольких странах ЕС. Это не касается вопроса, если оформляется виза в Канаду или виза в США, Великобританию. Потому что это не страны ЕС и на них не распространяется действие директивы ЕС. Но если иметь временную защиту в Германии и сдаваться на временную защиту в Австрии, вам могут отказать, если не аннулирован статус в стране первого пребывания", – разъясняет специалист.
Однако не у всех стран есть порядок аннулирования временной защиты – в миграционных органах украинцам говорят, что у них нет такой процедуры, она не прописана и как это сделать, там не знают. Поскольку в директиве об изменении статуса ничего не сказано, а действие статуса прекращается в связи с окончанием военного положения в Украине.
Фото: Перед выездом в другую страну нужно закрыть все договора (gettyimages.com)
В таких случаях можно подтвердить, что человек аннулировал защиту в первой стране временного пребывания:
"Все эти договоры и контракты предусматривают расторжение за 1-3 месяца, даже контракт на телефон. Моя клиентка по договору должна была расторгнуть контракт на телефонный номер за два месяца, но этого не знала, уехала и выбросила сим-карту, а ей продолжали начислять средства. Затем пришло письмо о задолженности и о том, что дело передано коллекторам", – делится она примером из практики.
Закрыть банковский счет можно после получения статуса в другой стране, только если нет необходимости физически присутствовать и решать эти вопросы.
"Например, в Германии можно онлайн решить вопрос с сим-картой и интернетом, школой, и предупредить о расторжении договора. Но расторгнуть договор с банком в Германии нельзя, нужно физически присутствовать", – обращает внимание эксперт.
Канада, США, Великобритания не имеют общей базы данных со странами ЕС, поэтому там не знают, есть ли у гражданина Украины временная защита в Европе. При переезде из страны ЕС статус временной защиты аннулируется через некоторое время отсутствия – более 30 дней в Польше (PESEL UKR), более 3 месяцев в Австрии, более 6 месяцев – в Германии.
"Если выезжать в США, Канаду или Великобританию, то можно не предупреждать, но нужно расторгнуть все договоры, чтобы не портить кредитную историю в странах ЕС, забрать документы детей из школы, выписаться из жилья", – советует юрист.
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