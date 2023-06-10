"Злочин проти країни". Магістраль прямо над пляжем в Єгипті спричинила гучний скандал

В Єгипті виник гучний скандал через нову автомагістраль, яку збудували прямо посеред пляжу. Проект мав на меті полегшити транспортний рух у східній частині Александрії, одного з головних міст Єгипту. Але місцеві мешканці назвали спорудження мосту так близько до пляжу "злочином проти Єгипту".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Express.co.uk.

Дорога знищить узбережжя. Чому виник скандал навколо магістралі

Владу єгипетського міста Александрія піддали нищівній критиці за дозвіл на будівництво естакади, яка тепер проходить всього в кількох сантиметрах від узбережжя.

Проект під назвою Sadat Bridge почали влітку 2022 року в районі Монтаза, розташованому на сході Олександрії. Нещодавно в мережу почали викладати нові фото, де видно, наскільки близько до берегової лінії тепер проходитиме смуга. Ліворуч від мосту – море, а за кілька метрів праворуч видно жваву дорогу та житлові будинки.

Як запевняє влада, проект розробили для полегшення транспортного потоку у східній частині Олександрії, особливо для розвантаження активного руху влітку. Дорога буде поєднуватися з тунелем та пішохідним мостом, які також збудують поруч.

Фото: Автомагістраль Sadat Bridge почали будувати влітку 2022 року (twitter.com/the_transit_guy)

Але місцеві жителі та експерти кажуть, що такий об'єкт знищить узбережжя та створить ризики для навколишнього середовища. Багато хто вже назвав магістраль злочином проти природної краси єгипетського міста.

"Естакада рівнозначна злочину, скоєному проти берегової лінії нашого міста. Пляж у цьому районі вже зруйнований і перетворений на звичайні бетонні блоки", – каже держслужбовець Ваель Ідрісс, який живе в районі Монтаза.

Ще влітку 2022 року багато єгиптян писали в соцмережах, що шоковані будівництвом естакади. Ближче до завершення робіт проект стали критикувати ще сильніше.

"Будівництво мосту та тунелю на пляжі виходить за рамки невігластва та провокації", – пише один з користувачів.

"Чому вони знищують Монтазу з її історією, спадщиною та красою? Це конспірологічне невігластво", – додає інший.

Негативний вплив на природу. Що кажуть експерти

Професор міського планування в Університеті Айн Шамс в Каїрі Мохамед Ібрагім Габр стверджує, що влада могла знайти інші способи, як вирішити проблему з заторами, не руйнуючи при цьому один із найбільш популярних громадських пляжів у цьому районі.

Він каже, що місцевим жителям слід було дозволити висувати альтернативні рішення, а уряд мав провести дослідження щодо комерційної діяльності проекту.

Фото: Люди обурені проектом мосту та дороги (twitter.com/the_transit_guy)

Генеральний секретар Федерації сталого розвитку Єгипту Магді Аллам непокоїться щодо впливу цього проекту на навколишнє середовище. Він каже, що бетонні колони естакади можуть мати "негативний вплив на морське життя в цьому районі". І що воно може погіршитися випарами від транспортних засобів, що його перетинають.

Але влада тим часом переконує, що процес будівництва почали тільки після років ретельних обдумувань і досліджень.

"Ці проекти стануть чудовим доповненням до Прибережної дороги в Александрії", – каже голова муніципалітету Монтаза генерал Мохамед Сахлул. Він не вважає, що територія навколо нового мосту буде перетворена на бетонні джунглі.

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