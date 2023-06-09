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"Не приманюйте риб". Українцям назвали помилки на відпочинку у Єгипті

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П'ятниця 09 червня 2023 14:58
"Не приманюйте риб". Українцям назвали помилки на відпочинку у Єгипті Фото: Відпочинок у Єгипті (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Щороку в Єгипті трапляються випадки нападу акул на туристів. Нерідко – через необережність відпочивальників та ігнорування загроз Червоного моря.

Що потрібно знати туристам про правила безпечного відпочинку в Єгипті, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла фахівець із підбору турів Марина Казакова.

За словами експерта, туристи іноді порушують важливе правило Єгипту: не можна годувати риб. Цим зловживають люди, які намагаються привабити до себе більше риб.

"Вони засовують собі в плавки шматки хліба, інші продукти, щоб "закликати" на себе якусь кількість риб. Акулі все одно, чи є людина – вона не ганяється за нею спеціально. Але хижак приходить на запах крові, наприклад, якщо це шматок м'яса", – пояснює вона.

Марина Казакова нагадує про інше важливе правило: плавати дозволено лише у світлий час доби.

"Щойно в Єгипті починаються сутінки, відразу заборонено купатися. Тому що із заходом сонця виходять хижі риби, які можуть завдати шкоди людині", – попереджає фахівець із туризму.

&quot;Не приманюйте риб&quot;. Українцям назвали помилки на відпочинку у ЄгиптіФото: Спостереження за рибами на курорті (unsplash.com)

Також туристам не варто купатися у місцях, які не обладнані для цього.

"Наприклад, біля готелю є пляж з пірсом, зона, де стоять буї. І ось є, наприклад, 100 метрів, де можна плавати. Туристи в пошуках якихось гострих відчуттів починають пливти майже кілометр уздовж рифу вже за територією готелю, де за туриста не несуть відповідальності", – розповідає вона про ризиковану поведінку відпочивальників.

Нагадаємо, ми писали, що пляжі Хургади закривають для купання та дайвінгу.

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