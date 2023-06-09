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Пляжі Хургади закривають для купання та дайвінгу: деталі

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П'ятниця 09 червня 2023 12:09
Пляжі Хургади закривають для купання та дайвінгу: деталі Фото: Відпочинок у Єгипті (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Після нападу акули на російського туриста на єгипетському курорті Хургада влада ввела заборону на купання та водні види спорту на пляжах. Групу спеціалістів направили на місце пригоди для розслідування.

Заборона почала діяти зранку 9 червня і триватиме два дні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство довкілля Єгипту.

8 червня у Хургаді на 23-річного росіянина напала тигрова акула. Інцидент стався на найпопулярнішому пляжі Dream Beach на очах інших туристів, але ніхто не встиг допомогти постраждалому. Загибель росіяна підтвердили єгипетська влада та російські дипломати.

"Слідчі роботи завершені, і заповідники Червоного моря підтвердили напад тигрової акули на відвідувача пляжу, який призвів до його смерті. Міністр навколишнього середовища видав вказівку фахівцям просканувати територію інциденту, щоб виявити акулу", – йдеться у релізі міністерства довкілля.

Зазначається, що влада ввела тимчасову заборону на заняття плаванням, сноркелінгом (плаванням з маскою) та водними видами спорту в районі між курортом Ель-Гуна на півночі та південним кордоном затоки Абу-Сома на півдні, який діятиме 2 дні.

На початку липня 2022 року пляжі Червоного моря закривали через загибель двох європейських туристок на курорті Хургада. 2020 року в Хургаді акула покусала українських туристів – матір та 12-річного сина. Хлопчику довелося ампутувати частину руки.

Нагадаємо, ми писали, що в Єгипті вводять нові збори та податки для туристів.

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