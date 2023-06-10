"Преступление против страны". Магистраль прямо над пляжем в Египте вызвала громкий скандал

В Египте возник громкий скандал из-за новой автомагистрали, которую построили прямо посреди пляжа. Целью проекта было облегчить транспортное движение в восточной части Александрии, одного из главных городов Египта. Но местные жители назвали сооружение моста так близко к пляжу "преступлением против Египта".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Express.co.uk.

Дорога уничтожит побережье. Почему возник скандал вокруг магистрали

Власть египетского города Александрия подверглась сокрушительной критике за разрешение на строительство эстакады, которая теперь проходит всего в нескольких сантиметрах от побережья.

Проект под названием Sadat Bridge был начат летом 2022 года в районе Монтаза, расположенном на востоке Александрии. Недавно в сеть начали выкладывать новые фото, где видно, насколько близко к береговой линии теперь будет проходить полоса. Слева от моста – море, а в нескольких метрах справа видна оживленная дорога и жилые дома.

Как уверяют власти, проект был разработан для облегчения транспортного потока в восточной части Александрии, особенно для разгрузки активного движения летом. Дорога будет совмещаться с туннелем и пешеходным мостом, которые также построят рядом.

Фото: Автомагистраль Sadat Bridge начали строить летом 2022 года (twitter.com/the_transit_guy)

Но местные жители и эксперты говорят, что такой объект уничтожит побережье и создаст риски для окружающей среды. Многие уже назвали магистраль преступлением против природной красоты египетского города.

"Эстакада равнозначна преступлению, совершенному против береговой линии нашего города. Пляж в этом районе уже разрушен и превращен в обычные бетонные блоки", – говорит живущий в районе Монтаза госслужащий Ваэль Идрисс.

Еще летом 2022 года многие египтяне писали в соцсетях, что шокированы строительством эстакады. Ближе к завершению работ проект стали критиковать еще больше.

"Строительство моста и тоннеля на пляже выходит за рамки невежества и провокации", – пишет один из пользователей.

"Почему они уничтожают Монтазу с ее историей, наследием и красотой? Это конспирологическое невежество", – добавляет другой.

Негативное влияние на природу. Что говорят эксперты

Профессор городского планирования в Университете Айн Шамс в Каире Мохамед Ибрагим Габр утверждает, что власти могли найти другие способы, как решить проблему с пробками, не разрушая при этом один из самых популярных общественных пляжей в этом районе.

Он говорит, что местным жителям следовало разрешить выдвигать альтернативные решения, а правительство должно было провести исследования коммерческой деятельности проекта.

Фото: Люди возмущены проектом моста и дороги (twitter.com/the_transit_guy)

Генеральный секретарь Федерации устойчивого развития Египта Магди Аллам опасается влияния этого проекта на окружающую среду. Он говорит, что бетонные колонны эстакады могут оказать "отрицательное влияние на морскую жизнь в этом районе". И что оно может ухудшиться испарениями от пересекающих его транспортных средств.

Но власти тем временем убеждают, что процесс строительства начался только после лет тщательных обдумываний и исследований.

"Эти проекты станут отличным дополнением к Прибрежной дороге в Александрии", – говорит глава муниципалитета Монтаза генерал Мохамед Сахлул. Он не считает, что территория вокруг нового моста будет превращена в бетонные джунгли.

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