Зимові враження. Топ-10 найдешевших країн Європи для яскравого відпочинку

Мандрівки містами Європи взимку приваблюють особливою атмосферою свята. Влаштувати казковий відпочинок можна у мальовничих локаціях за доступними цінами.

Які країни Європи найдешевші для зимових подорожей, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Болгарія – дешевий відпочинок на лижних курортах

Болгарія славиться зимовим відпочинком у горах. Туристам радять відвідати відомий гірськолижний курорт Банско. Житло на курорті обійдеться від 35 євро за ніч за бюджет ніші варіанти до 180 євро за більш розкішні номери. Тижневі скі-паси можна придбати за ціною 515 євро.

Болгарія має багату культурну спадщину з історичними місцями та місцевою кухнею. Тому варто приділити увагу вулицям Софії, на яких історія зустрічається з сучасним життям.

Фото: Курорт Банско у Болгарії (kempinski.com)

Румунія – середньовічні міста і засніжені гори

Румунія підходить тим, хоче добре провести час взимку, не витрачаючи багато грошей. Варто дослідити середньовічну архітектуру міст Брашов і Сібіу в оточенні Карпат.

Любителям зимових видів спорту радять відпочинок на гірськолижному курорті Пояна-Брашов із захоплюючими краєвидами та доступними цінами. Вартість проживання на курорті починаються від 40 євро і залежно від умов та послуг готелів можуть сягати кількох сотень євро.

Недорого відпочити у Румунії можна у різних містах. Столиця Румунії Бухарест завжди є гарним місцем для короткої екскурсії. Є багато ресторанів і заходів, якими мандрівники можуть зайнятися під час свого перебування.

Фото: Атмосфера у Бухаресті (unsplash.com)

Польща – бюджетний відпочинок зі святковою атмосферою

Польща також є бюджетним напрямком з історичними містами та мальовничими ландшафтами. Доступність житла гарантує, що кожен мандрівник зможе зануритися в її історію, культуру та зимові свята, не витрачаючи зайвих грошей.

Варто відвідати міста Краків і Варшаву, які захоплюють історичною архітектурою, залишаючи незабутні враження. Польща має також розвинені та недорогі гірськолижні курорти для тих, хто шукає снігових пригод.

Угорщина – історичні пам'ятки та терми

Угорщина – одна з найдоступніших країн Європи. У Будапешті можна провести зимову відпустку, поєднуючи термальні купальні із історичними пам’ятками та зимовою атмосферою.

Туристи, які приїжджають до країни під час зимових холодів, можуть зануритися в тепло термальних купалень Сечені або прогулятися вздовж Дунаю, щоб побачити незабутній краєвид на міські вогні, що відбиваються на зимових водах.

Різдвяні ярмарки Будапешта створюють затишну атмосферу, не спустошуючи гаманець. Більше того, низькі ціни в Угорщині додають привабливості подорожі, гарантуючи яскравий та доступний відпочинок.

Фото: Різдвяний ярмарок у Будапешті (unsplash.com)

Португалія – м'яка погода та смачна їжа

Португалія приваблива для туристів не лише влітку, але й взимку. Коли температура знижується, Порту та Лісабон стають ідеальними напрямками для мандрівників. Завдяки м’якій зимовій погоді ці два міста проявляються спокійнішим та автентичнішим боком.

Взимку затишні кафе пропонують зігріваючі страви та знаменитий десерт із листкового тіста паштел-де-ната. Насолоджуючись культурними скарбами, від району Рібейра в Порту до культової вежі Белен у Лісабоні, можна провести час серед меншої кількості людей, ніж улітку.

Португалія надає можливість відчути її багату історію та гостинну атмосферу в унікальній зимовій обстановці й для мандрівників із невеликим бюджетом.

Чехія – казкова середньовічна архітектура

Чехія – це казкова країна в серці Європи, де можна отримати незабутні враження від подорожі тим, хто має обмежений бюджет. Завдяки своїй архітектурі Чехія взимку перетворюється на країну чудес із багатьма цікавими міськими локаціями. Взимку Празький замок стає особливим на тлі зимового неба.

Любителі зимових видів спорту також можуть знайти багато місць, щоб насолоджуватися катанням. Обов’язковим місцем для відвідування є національний парк Чеська Швейцарія.

Доступне житло, а також нижча вартість життя роблять Чехію дуже гостинним напрямком взимку. Мандрівники зануритися в багату культурну спадщину країни, не спустошуючи гаманець.

Фото: Греція взимку (unsplash.com)

Словаччина – середньовічні замки та засніжені гори

Словаччина відома своїми засніженими вершинами та привітною гостинністю. Мандрівники з обмеженим бюджетом можуть відвідати середньовічні замки, такі як Спішський замок, або відчути магію традиційних різдвяних ярмарків.

Чарівність країни поширюється за межі міського пейзажу до Високих Татр, де можна знайти недорогі гірськолижні курорти та захопливі краєвиди. Житло у Словаччині затишне та недороге.

Греція – історичні скарби

Хоча Греція відома пляжами, взимку відкривається інша краса цього напрямку. Афіни та Салоніки взимку мають м’яку зимову температуру, тому відпочинок без літніх натовпів буде комфортним.

Історичні скарби, від Акрополя до Білої вежі, запрошують відвідувачів дослідити стародавню історію на тлі зими. Гостинність місцевих жителів залишається на висоті.

Доступність житла дозволяє мандрівникам, які відвідують міста Греції взимку, проводити більше днів та насолоджуватися кулінарними цікавинками, не обтяжуючи свій бюджет.

Латвія – перлина Балтійського регіону

Мандрівники в цю країну взимку можуть відкрити для себе зимову магію Риги із багатою культурною спадщиною – від культового Ризького собору до чарівних вулиць, уздовж яких знаходяться багатовікові будівлі. Старе місто – ідеальне місце для зимових прогулянок. Варто відвідати різдвяний ринок із виробами місцевих ремісників та теплими частуваннями.

Доступне житло та гостинний дух роблять Латвію чудовим напрямком для бюджетних мандрівників, які шукають унікальних зимових вражень.

Фото: Рига взимку (unsplash.com)

Естонія – поєднання історії та гостинності

Естонія – ще одна захоплива європейська локація, яку варто відвідати тим, хто планує подорожувати без великих витрат.

Середньовічне місто Таллінн може запропонувати туристам багато цікавого взимку. Старе місто перетворюється на зимову країну чудес, а його вежі створюють особливу атмосферу. Можна насолоджуватися глінтвейном у затишному кафе чи досліджувати середньовічний замок Тоомпеа, відчуваючи унікальне поєднання історії та гостинності.

Нагадаємо, ми писали, де покататися на лижах у Європі за доступними цінами. Зокрема, недорогі гірськолижні курорти є у балканських країнах.

Також ми розповідали, як спланувати поїздку на різдвяні ярмарки в Європі. Відвідування таких подій вже давно стало традицією для безлічі туристів.