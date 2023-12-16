Зимние впечатления. Топ-10 самых дешевых стран Европы для яркого отдыха

Путешествия по городам Европы зимой привлекают особой атмосферой праздника. Устроить сказочный отдых можно в красочных локациях по доступным ценам.

Какие страны Европы самые дешевые для зимних путешествий, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Болгария – дешевый отдых на лыжных курортах

Болгария славится зимним отдыхом в горах. Туристам советуют посетить известный горнолыжный курорт Банско. Жилье на курорте обойдется от 35 евро за ночь за бюджетные варианты до 180 евро за более роскошные номера. Недельные ски-пассы можно приобрести по цене 515 евро.

Болгария имеет богатое культурное наследие с историческими местами и местной кухней. Поэтому стоит уделить внимание улицам Софии, где история встречается с современной жизнью.

Фото: Курорт Банско в Болгарии (kempinski.com)

Румыния – средневековые города и заснеженные горы

Румыния подходит тем, хочет хорошо провести время зимой, не тратя много денег. Следует исследовать средневековую архитектуру городов Брашов и Сибиу в окружении Карпат.

Любителям зимних видов спорта советуют отдых на горнолыжном курорте Пояна-Брашов с захватывающими видами и доступными ценами. Стоимость проживания на курорте начинается от 40 евро и в зависимости от условий и услуг отелей может достигать нескольких сотен евро.

Недорого отдохнуть в Румынии можно в разных городах. Столица Румынии Бухарест всегда является хорошим местом для короткой экскурсии. Есть много ресторанов и мероприятий, по которым путешественники могут заняться во время своего пребывания.

Фото: Атмосфера в Бухаресте (unsplash.com)

Польша – бюджетный отдых с праздничной атмосферой

Польша также является бюджетным направлением с историческими городами и живописными ландшафтами. Доступность жилья гарантирует, что каждый путешественник сможет погрузиться в ее историю, культуру и зимние праздники, не тратя лишних денег.

Стоит посетить города Краков и Варшаву, которые увлекают исторической архитектурой, оставляя незабываемые впечатления. Польша также имеет развитые и недорогие горнолыжные курорты для тех, кто ищет снежных приключений.

Венгрия – исторические достопримечательности и термы

Венгрия – одна из наиболее доступных стран Европы. В Будапеште можно провести зимний отпуск, сочетая термальные купальни с историческими достопримечательностями и зимней атмосферой.

Туристы, приезжающие в страну во время зимних холодов, могут погрузиться в тепло термальных купален Сечени или прогуляться вдоль Дуная, чтобы увидеть незабываемый вид на городские огни, отражающиеся на зимних водах.

Рождественские ярмарки Будапешта создают уютную атмосферу, не опустошая кошелек. Более того, низкие цены в Венгрии придают привлекательность поездке, гарантируя яркий и доступный отдых.

Фото: Рождественская ярмарка в Будапеште (unsplash.com)

Португалия – мягкая погода и вкусная еда

Португалия привлекательна для туристов не только летом, но и зимой. Когда температура снижается, Порту и Лиссабон становятся идеальными направлениями для путешественников. Благодаря мягкой зимней погоде эти два города проявляются более спокойной и аутентичной стороной.

Зимой уютные кафе предлагают согревающие блюда и знаменитый десерт из слоеного теста паштел-де-ната. Наслаждаясь культурными сокровищами, от района Рибейра в Порту до культовой башни Белен в Лиссабоне, можно провести время среди меньшего количества людей, чем летом.

Португалия дает возможность ощутить ее богатую историю и гостеприимную атмосферу в уникальной зимней обстановке и для путешественников с небольшим бюджетом.

Чехия – сказочная средневековая архитектура

Чехия – это сказочная страна в сердце Европы, где можно получить незабываемые впечатления от поездки тем, кто имеет ограниченный бюджет. Благодаря своей архитектуре Чехия зимой превращается в страну чудес со многими интересными городскими локациями. Зимний Пражский замок становится особенным на фоне зимнего неба.

Любители зимних видов спорта могут найти много мест, чтобы наслаждаться катанием. Обязательным местом посещения является национальный парк Чешская Швейцария.

Доступное жилье, а также более низкая стоимость жизни делают Чехию очень гостеприимным направлением зимой. Путешественники погрузятся в богатое культурное наследие страны, не опустошая кошелек.

Фото: Греция зимой (unsplash.com)

Словакия – средневековые замки и заснеженные горы

Словакия известна своими заснеженными вершинами и радушным гостеприимством. Путешественники с ограниченным бюджетом могут посетить средневековые замки, такие как Спишский замок, или почувствовать магию традиционных рождественских ярмарок.

Очарование страны распространяется за пределы городского пейзажа в Высокие Татры, где можно найти недорогие горнолыжные курорты и захватывающие виды. Жилье в Словакии уютное и недорогое.

Греция – исторические сокровища

Хотя Греция известна пляжами, зимой открывается другая красота этого направления. В Афинах и Салониках зимой мягкая зимняя температура, поэтому отдых без летних толп будет комфортным.

Исторические сокровища, от Акрополя до Белой башни, приглашают посетителей изучить древнюю историю на фоне зимы. Гостеприимство местных жителей остается на высоте.

Доступность жилья позволяет путешественникам, посещающим города Греции зимой, проводить больше дней и наслаждаться кулинарными особенностями, не обременяя свой бюджет.

Латвия – жемчужина Балтийского региона

Путешественники в эту страну зимой могут открыть для себя зимнюю магию Риги с богатым культурным наследием – от культового Рижского собора до очаровательных улиц, вдоль которых находятся многовековые здания. Старый город – идеальное место для зимних прогулок. Следует посетить рождественский рынок с изделиями местных ремесленников и теплыми угощениями.

Доступное жилье и гостеприимный дух делают Латвию отличным направлением для бюджетных путешественников, которые ищут уникальные зимние впечатления.

Фото: Рига зимой (unsplash.com)

Эстония – сочетание истории и гостеприимства

Эстония – еще одна увлекательная европейская локация, которую стоит посетить тем, кто планирует путешествовать без больших затрат.

Средневековый город Таллинн может предложить туристам много интересного зимой. Старый город превращается в зимнюю страну чудес, а его башни создают особую атмосферу. Можно наслаждаться глинтвейном в уютном кафе или изучить средневековый замок Тоомпеа, чувствуя уникальное сочетание истории и гостеприимства.

Напомним, мы писали, где покататься на лыжах в Европе по доступным ценам. В частности, недорогие горнолыжные курорты есть в балканских странах.

Также мы рассказывали, как спланировать поездку на рождественские ярмарки в Европе. Посещение таких событий уже давно стало традицией для множества туристов.