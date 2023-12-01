Бюджетні курорти. Де покататися на лижах у Європі за доступними цінами

Гірськолижний відпочинок у Європі – це не лише дорогі курорти в Альпах Франції чи Швейцарії. Схили, а яких можна покататися за доступними цінами, є у балканських країнах.

Які умови для гірськолижного відпочинку в Болгарії, Румунії, Чорногорії та Сербії, РБК-Україна розповідає з посиланням на блог мандрівниці Ірини Савіної.

Популярний курорт Банско у Болгарії

Гірськолижний відпочинок в Болгарії був популярний серед українських туристів до війни. Рівень відпочинку і якість катання в Болгарії – на високому рівні завдяки добре розвиненій інфраструктурі. У популярному гірськолижному курорті Банско (160 км від Софії) 7 років поспіль проводили чемпіонат з фрістайлу на лижах. Але траси там добре підходять і для новачків.

Тривалість сезону у Банско – із початку січня до середини квітня. Курорт популярний завдяки невисоким цінам на скі-паси та проживання і різноманітним схилам. Там є 70 км різних трас і 13 витягів.

Зона катання знаходиться високо в горах, куди можна дістатися єдиною гондольною канатною дорогою чи автомобілем по серпантину. У високий сезон в черзі на підйомник можна простояти й годину.

Далі лижники їдуть двома крісельними витягами на червоні та чорні траси, що знаходяться вище гондольної канатної дороги. Новачки зазвичай спускаються синіми трасами до кінцевої станції гондоли. Там на найлегшій навчальній трасі працює лижна школа.

Фото: Курорт Банско у Болгарії (kempinski.com)

Крім катання на лижах туристам пропонується термальний відпочинок. Поряд у селі Баня знаходяться 70 термальних джерел. У містечку Добринішті – ще 17 джерел.

Курорт Пояна Брашов у Румунії

У Румунії є кілька гірськолижних курортів. Найпопулярніший і найбільший – Пояна Брашов (165 км від Бухареста). Він знаходиться біля підніжжя гори Поставарул за 13 км від міста Брашов.

На курорті гарно відпочивати з дітьми. Схили знаходяться на сонячному боці хребта, тому там тепліше, навколо гарна природа. Також курорт відзначається демократичними цінами на скі-паси та проживання, ресторани та екскурсії.

Тривалість сезону катання – з середини грудня до середини квітня, працюють снігові гармати. Зона катання знаходиться на висоті 1020-1775 м. Загальна довжина трас – 14 км, найдовша – 4,6 км. Ще є два трампліни та 3 км трас для бігових лиж. Курорт підходить як для досвідчених лижників, так і для новачків.

Фото: Курорт у Румунії (journeys6senses.com)

Нагору можна піднятися на швидкісному фунікулері. Підйомники є крісельні та бугельні.

Житло на курорті – на будь-який гаманець. Є готелі зі СПА, міні-готелі. Чимало туристів орендують дешевші апартаменти у місті Брашов і приїжджають кататися звідти.

Курорт Жабляк у Чорногорії

Чорногорія взимку славиться гірськолижними курортами. Найпопулярніше місце – гірський масив Дурмітор в 150 кілометрах на північ від Подгоріци. Цей унікальний природний заповідник і національний парк внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На території майже 400 квадратних кілометрів розташовані понад 20 вершин висотою понад 2200 метрів, 18 льодовикових озер, понад 700 джерел.

Фото: Гірськолижний курорт у Жабляку (seetheworld.top)

Курорт Жабляк за кліматичними умовами та ландшафтом чимось нагадує швейцарські Альпи. Туди їдуть кататися на на сноуборді, гірських та бігових лижах. Також – вчитися катанню у лижних школах.

На курорті є три основні спуски. Траса Савін Кук починається на висоті 2313м та має протяжність 3,5 км, перепад висоти становить 750 м. На спуску працюють 2 крісельні, 4 бугельні та 2 дитячі підйомники. Траса Яворовача – для новачків, протяжність спусків там всього 800 метрів. До старої траси Штуц підйомники не працюють.

У Жабляку можна поселитися у готелях чи котеджах, відпочити можна у спа-комплексі.

Курорт Копаонік у Сербії

Сербські гірськолижні курорти для українських лижників маловідомі. Це дуже дешевий варіант відпочинку порівняно із Альпами.

На найбільшому і найвищому гірському масиві Сербії Копаонік за 220 км від Белграда 250 днів на рік світить сонце. Але це не впливає на значний сніговий покрив. Сезон на курорті триває з грудня до початку травня.

Гірськолижні траси курорту Копаонік розташовані на схилах гори Панчичев Врх, куди веде 22 підйомники. Більшість з них крісельні – сучасні швидкісні 4-місні, за винятком кількох T та J – бугелів. Найвища точка, куди піднімають витяги – 2017 м.

Фото: Курорт Копаонік (booking.com)

На Копаоніку близько 60 км трас: більшість сині нескладні, є 4 спеціальні для дітей – 11 км. Траси не дуже довгі, але різноманітні. Є спортивні – слалом, слалом-гігант, супергігант, швидкісний спуск. У Копаоніку можна влаштувати нічне катання – траса "Мало Єзеро" завдовжки 450 м освітлена у вечірній час. Також є 20 км траси для бігових рівнинних лиж.

На курорті є лижна школа, дитсадок. Вдень курсує безкоштовний автобус. Ціни на проживання у готелях дуже доступні. Із розваг є нічна дискотека, спа-центр.

Нагадаємо, ми розповідали, які можна обрати недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими. Замість популярних локацій можна вирушити на сусідні схили.

Також ми розповідали, що європейські гірськолижні курорти відкриваються дочасно завдяки раннім снігопадам. Багато снігу у листопаді випало в Альпах.

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