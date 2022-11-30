Зима у теплих готелях. Як знайти житло в Румунії біженцям з України

Румунія гостинно приймає українських біженців та продовжує надавати безкоштовне житло та допомогу.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про прибуття та проживання у цій країні.

Як поїхати до Румунії евакуаційним автобусом

Українцям, які планують знайти тимчасовий притулок у Румунії, пропонують евакуаційні автобусні рейси. Такі пропозиції можна побачити і від транспортних компаній, і туристичних агентств.

"В умовах нелегкої ситуації з енергетикою в Україні пропонуємо перезимувати в Румунії за програмою "Прихисток" від ЄС. Готель та 2-разове харчування – безкоштовно", – йдеться у пропозиції одного з туристичних агентств.

Наголошується, що платити доведеться лише за проїзд в автобусі у супроводі гіда – приблизно 100 євро.

"Готель 3-4* на морі (курорт Констанца) або в горах (курорт Трансільванія) з опаленням. Інтернет також є безкоштовно. Пральні машинки надаються. Є навчальні програми для дітей з україномовними вчителями", – перераховуються особливості програми для українців.

Фото: Готель у Трансільванії (unsplash.com/sorin-gheorghita)

Виїзди у грудні пропонують із Києва, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Чернівців, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Кропивницького, Одеси та Умані.

З якими документами можна їхати до Румунії

Правилами виїзду з України за кордон передбачено, щоб громадяни мали закордонний паспорт. Винятки зараз роблять для людей, які евакуюються із зони активних бойових дій. Діти можуть виїжджати за свідоцтвами про народження.

Румунська сторона приймає будь-які документи, що засвідчують українське громадянство.

За останньою інформацією волонтерів сайту varenik.help, при перетині кордону без біометричного паспорта можуть виникнути труднощі. Діти повинні мати свій паспорт або бути вписані до паспорта одного з батьків. Якщо дитина їде у супроводі родичів без батьків – потрібна довіреність.

Наразі громадяни третіх країн з України приймаються лише для транзиту. Після прибуття на прикордонний пункт вони отримають румунську транзитну візу на строк до 90 днів.

При приїзді до Румунії з іншої країни літаком під час посадки можуть попросити біометричний паспорт.

Фото: Українці можуть запросити статус захисту на кордоні (gettyimages.com)

Як отримати статус тимчасового захисту та виплати

Після прибуття до Румунії українцям надається статус тимчасового захисту. При цьому видають паперовий дозвіл на проживання та персональний цифровий код. Отримати посвідку на проживання можуть українці, які прибули після 24 лютого. Термін дії статусу – 4 березня 2023 року з продовженням двічі по 6 місяців.

Тимчасовий захист можна запросити в пункті перетину кордону Румунії, в тому числі – в транзитній зоні. Також після в'їзду можна звернутися до Імміграційного офісу або Регіонального центру з питань процедур та розміщення шукачів притулку в окрузі за місцем знаходження.

Статус тимчасового захисту дає право на доступ до житла, освіти та працевлаштування та на соціальну і медичну допомогу.

Також можна перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів за безвізовим режимом.

Румунія не надає українцям соціальні виплати від держави, але можна отримати допомогу від міжнародних організацій: УВКБ ООН, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ. Сума допомоги на перші потреби – приблизно 110 євро на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.

Де шукати безкоштовне житло у Румунії

Українські біженці мають зареєструвати своє перебування у місцевих органах влади упродовж 3 днів після прибуття. Можна вибрати проживання в центрі для біженців або в приватному житлі.

Безкоштовне розміщення українців можливе у центрах для біженців, які розташовані у Тіміші, Марамуреші, Сучаві, Джурджі, Тульчі та Бухаресті. Таке розміщення доступне для жінок із дітьми. У таборах надають харчування, одяг, засоби особистої гігієни.

Фото: У Румунії можна жити у центрах для біженців або у приватному житлі (gettyimages.com)

Самостійно шукати житло можна на платформі unacoperis.ro. Там можна знайти пропозиції безкоштовного поселення за програмою "50 на 20".

У рамках державної програми люди, які приймають українських біженців, отримують щомісячну грошову компенсацію з бюджету:

житло - 50 лей (10 євро) за особу на добу;

харчування - 20 лей (4 євро) на особу на добу.

При цьому для юридичних осіб (готелі) сума компенсації складає 100 леїв на добу за одну особу. Таким чином, при розміщенні матері з дитиною готель отримає фінансування 40 євро на добу.

Нагадаємо, ми писали, що робити біженцям після прибуття до Польщі.