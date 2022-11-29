Де знайти житло з харчуванням. Що робити біженцям після прибуття до Польщі

Польща від початку війни надала тимчасовий захист понад 1,5 мільйонам українців. В очікуванні зими країна готова приймати біженців і надалі.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що треба знати про прибуття до Польщі та як шукати житло і допомогу втікачам від війни з України.

Що треба знати про прибуття і поселення в Польщі

Польща продовжує приймати українців – для в'їзду можна використовувати внутрішній паспорт за відсутності біометричного. Дітям – свідоцтво про народження.

З іншого боку, українські прикордонники наголошують, що з України без закордонного паспорта можна виїхати за особливих обставин – якщо людина прямує з метою евакуації із зони бойових дій.

Фото: Українські біженці на вокзалі у Кракові (РБК-Україна/Ольга Маджумдар)

Після прибуття до Польщі в українців є кілька варіантів поселення:

готель;

оренда квартири;

проживання у знайомих чи родичів;

проживання у родинах поляків безкоштовно.

Також залишається в силі програма розселення людей, яким нікуди піти, а коштів на житло немає. Для того, щоб отримати житло у колективних центрах – це можуть бути готелі, пансіонати, дитячі табори або гуртожитки – варто звернутися до одного з рецепційних центрів для українців (пункти прийому) на великих залізничних вокзалах або поблизу. Там волонтери відразу везуть біженців у вільне на даний момент житло.

Проживання у закладах, які надаються за програмою розселення – безкоштовне. Також передбачене безкоштовне харчування. Завдяки волонтерам і пожертвам поляків біженців забезпечують гігієнічними засобами та одягом.

Проживання за програмою 40+ та виплати

Українці можуть проживати безкоштовно як у колективних центрах, так і в родинах поляків. Таких варіантів житла зараз досить багато, особливо не в найбільших містах країни.

За кожного біженця польська держава компенсує власнику готелю чи квартири 40 злотих на добу. В цю суму входить і харчування, яким має бути забезпечений біженець.

За одну людину з України власник житла отримує 1200 злотих на місяць – це 9770 гривень. За родину з 2-3 осіб – 19540-29310 гривень. З огляду на те, що ціни в магазинах Польщі мало відрізняються від українських, така компенсація за біженців приваблює багатьох поляків.

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)

Втім, програма компенсації діє лише 120 днів з дати прибуття в Польщу. Лише за окремі малозахищені категорії держава платить власникам житла і надалі.

Значна кількість українців після 4 місяців перебування вже знаходять роботу і орендують житло самостійно. Натомість, господарі шукають новоприбулих біженців – таких запрошень пожити в будинку чи на базі відпочинку за програмою 40+ з'явилося чимало восени у різних групах в соцмережах. Наприклад, у Facebook:

"Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy";

"PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE - transport, nocleg, wszelka pomoc";

"Pomoc dla Ukrainy Допомога Україні: mieszkanie oraz inna pomoc obywatel".

Українці після прибуття до Польщі мають зареєструвати ідентифікаційний номер PESEL, який з 16 березня видається з приміткою "UKR", що підтверджує статус тимчасового захисту. За цим номером можна отримати одноразову виплату на перші потреби у 300 злотих – 2442 гривні. Для дітей до 18 років передбачена щомісячна допомога 500 злотих (4070 грн).

Статус тимчасового захисту дозволяє перебувати в країні 18 місяців, що може бути продовжено у зв'язку із війною. Українці з PESEL UKR мають право на безплатну медицину, школи та працевлаштування. Статус втрачається через 30 днів перебування за межами Польщі. Втім, за умови повторної евакуації його можна поновити.

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