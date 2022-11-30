Зима в теплых отелях. Как найти жилье в Румынии беженцам из Украины

Румыния гостеприимно принимает украинских беженцев и продолжает предоставлять бесплатное жилье и помощь.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о прибытии и проживании в этой стране.

Как поехать в Румынию эвакуационным автобусом

Украинцам, которые планируют найти временное убежище в Румынии, предлагают эвакуационные автобусные рейсы. Такие предложения можно увидеть и от транспортных компаний, и от туристических агентств.

"В условиях нелегкой ситуации с энергетикой в Украине предлагаем перезимовать в Румынии по программе "Убежище" от ЕС. Отель и 2-разовое питание – бесплатно", – говорится в предложении одного из туристических агентств.

Отмечается, что платить придется только за проезд в автобусе в сопровождении гида – примерно 100 евро.

"Отель 3-4* на море (курорт Констанца) или в горах (курорт Трансильвания) с отоплением. Интернет также есть – бесплатно. Стиральные машинки предоставляются. Есть учебные программы для детей с украиноязычными учителями", – перечисляются особенности программы для украинцев.

Фото: Отель в Трансильвании (unsplash.com/sorin-gheorghita)

Выезды в декабре предлагают из Киева, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Черновцов, Днепра, Запорожья, Кривого Рога, Кропивницкого, Одессы и Умани.

С какими документами можно ехать в Румынию

Правилами выезда из Украины за границу предусмотрено, чтобы граждане имели заграничный паспорт. Исключения сейчас делают для людей, которые эвакуируются из зоны активных боевых действий. Дети могут выезжать по свидетельствам о рождении.

При этом румынская сторона принимает любые документы, удостоверяющие украинское гражданство.

По последней информации волонтеров сайта varenik.help, при пересечении границы без биометрического паспорта могут возникнуть трудности. Дети должны иметь свой паспорт или быть вписаны в паспорт родителя. Если ребенок едет в сопровождении родственников без родителей - требуется доверенность.

В настоящее время граждане третьих стран из Украины принимаются только для транзита. По прибытии на пограничный пункт они получат румынскую транзитную визу на срок до 90 дней.

При прибытии в Румынию из другой страны самолетом при посадке могут попросить биометрический паспорт.

Фото: Украинцы могут запросить статус защиты на границе (gettyimages.com)

Как получить статус временной защиты и выплаты

После прибытия в Румынию украинцам предоставляется статус временной защиты. При этом выдают бумажный вид на жительство и персональный цифровой код. Получить вид на жительство могут украинцы, которые прибыли после 24 февраля. Срок дейсвия статуса – 4 марта 2023 года с продлением дважды по 6 месяцев.

Временную защиту можно запросить в пункте пересечения границы Румынии, в том числе - в транзитной зоне. Также после въезда можно обратиться в Иммиграционный офис или Региональный центр по вопросам процедур и размещения искателей убежища в округе по месту нахождения.

Статус временной защиты дает право на доступ к жилью, образованию и трудоустройству и на социальную и медицинскую помощь.

Также можно находиться в стране до 90 дней в течении 180 дней по безвизовому режиму.

Румыния не предоставляет украинцам социальных выплат от государства, но можно получить помощь от международных организаций: УВКБ ООН, Красный Крест, ЮНИСЕФ. Сумма помощи на первые нужды – примерно по 110 евро на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Где искать бесплатное жилье в Румынии

Украинские беженцы должны зарегистрировать свое пребывание в местных органах власти в течение 3 дней после прибытия. Можно выбрать проживание в центре для беженцев или в частном жилье.

Бесплатное размещение украинцев возможно в центрах для беженцев, которые расположены в Тимише, Марамуреше, Сучаве, Джурдже, Тульче и Бухаресте. Такое размещение доступно для женщин с детьми. В лагерях предоставляют питание, одежду, средства личной гигиены.

Фото: В Румынии можно жить в центрах для беженцев или в частном жилье (gettyimages.com)

Самостоятельно искать жилье можно на платформе unacoperis.ro. Там можно найти предложения бесплатного поселения по программе "50 на 20".

В рамках государственной программы, люди, принимающие украинских беженцев, получают ежемесячные денежную компенсацию из бюджета:

жилье - 50 лей (10 евро) за человека в сутки;

питание - 20 лей (4 евро) на человека в сутки.

При этом для юридических лиц (отели) сумма компенсации составляет 100 леев в сутки за одного человека. Таким образом, при размещении матери с ребенком гостиница получит финансирование 40 евро в сутки.

Напомним, мы писали, что делать беженцам поcле прибытия в Польшу.