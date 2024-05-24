Живуть у вагончиках. Мешканці іспанських островів протестують проти туризму

На іспанському острові Ібіца почалися протести проти надмірного туризму. Розвиток курортів призводить до критичного дефіциту житла і шкодить місцевому населенню.

Владу закликають обмежити кількість туристичних місць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Активісти на Ібіці, Майорці та Менорці виходять на вулиці, щоб протестувати проти надмірного туризму.

"Ми не проти самого туризму. Ми нічого не маємо проти людей, які приїжджають і поважають наш острів. Побічним ефектом масового туризму є те, що ціни на житло ростуть. Всі відчувають, що все руйнується. Більше ресторанів вимагає більше працівників, але цим працівникам потрібні місця для проживання, і кожне місце шукають десять", – розповів місцевий офіцер поліції Рафаель Хіменес, який був змушений переїхати до міста на материковій частині Іспанії.

Він розповів, що виїхав із Ібіци, де прожив більшу частину свого життя, бо більше не міг витримати атмосферу.

"У мене є будинок на Ібіці. Ми відчуваємо, що туризм займає громадські місця. Це дуже дорого", – додав Хіменес.

Активісти розповідають, що на Ібіці медсестри та поліцейські змушені жити в автомобілях і фургонах, бо не можуть знайти доступне житло. А оскільки лікарі не можуть дозволити собі жити на острові, операції та лікування раку відкладені.

Учителька Карла Андраде, яка працює на Ібіці, переїхала до Пальми на Майорці. Вона щодня літає на роботу на Ібіцу й назад, щоб не платити високу орендну плату на острові.

Фото: Краєвиди на Ібіці (pixabay.com)

Проти зростання кількості туристів виступають і на Тенерифе. Там місцевим жителям також доводиться спати в машинах і печерах, бо житло розкуповують туристичні організації.

А на одному з найпопулярніших туристичних напрямків Менорки поведінка туристів змусила жителів обмежити години для відвідування.

Нагадаємо, ми писали, що європейська столиця приєдналася до хвилі антитуризму. Стіни будинків в Афінах рясніють графіті з написами проти туристів.

Також ми розповідали, що популярне європейське місто оголосило війну туристам. Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туризму.