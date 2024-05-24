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Живут в вагончиках. Жители испанских островов протестуют против туризма

Пятница 24 мая 2024 18:02
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Живут в вагончиках. Жители испанских островов протестуют против туризма Фото: Туристы на Ибице (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На испанском острове Ибица начались протесты против чрезмерного туризма. Развитие курортов приводит к критичному дефициту жилья и вредит местному населению.

Власти призывают ограничить количество туристических мест, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Активисты на Ибице, Майорке и Менорке выходят на улицы, чтобы протестовать против чрезмерного туризма.

"Мы не против самого туризма. Мы ничего не имеем против людей, которые приезжают и уважают наш остров. Побочным эффектом массового туризма является то, что цены на жилье растут. Все чувствуют, что все разрушается. Больше ресторанов требует больше работников, но этим работникам нужны места для проживания, и каждое место ищут десять", – рассказал местный офицер полиции Рафаэль Хименес, вынужденный переехать в город на материковой части Испании.

Он рассказал, что уехал из Ибицы, где прожил большую часть своей жизни, потому что больше не мог выдержать атмосферу.

"У меня есть дом на Ибице. Мы чувствуем, что туризм занимает общественные места. Это очень дорого", – добавил Хименес.

Активисты рассказывают, что на Ибице медсестры и полицейские вынуждены жить в автомобилях и фургонах, потому что не могут найти доступное жилье. А поскольку врачи не могут позволить себе жить на острове, операции и лечение рака отложены.

Учительница Карла Андраде, работающая на Ибице, переехала в Пальму на Майорке. Она каждый день летает на работу на Ибицу и обратно, чтобы не платить высокую арендную плату на острове.

Живут в вагончиках. Жители испанских островов протестуют против туризма

Фото: Пейзажи на Ибице (pixabay.com)

Против роста туристов выступают и на Тенерифе. Там местным жителям приходится спать в машинах и пещерах, потому что жилье раскупают туристические организации.

А на одному из популярнейших туристических направлений Менорки поведение туристов заставило жителей ограничить часы для посещения.

Напомним, мы писали, что европейская столица присоединилась к волне антитуризма. Стены домов в Афинах изобилуют граффити с надписями против туристов.

Также мы рассказывали, что популярный европейский город объявил войну туристам. Центр Малаги залеплен наклейками с выражениями против туризма.

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