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Популярне європейське місто оголосило війну туристам: причини

Понеділок 18 березня 2024 15:55
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Популярне європейське місто оголосило війну туристам: причини Фото: Відпочинок у Малазі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Іспанське місто Малага на півдні країни щороку приваблює мільйони відпочивальників, які стікаються на середземноморське узбережжя. У цьому році місцеві жителі оголосили війну туристам.

Яка причина незадоволення серед населення, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Малага – одне з найпопулярніших міст серед туристів. Адже узбережжя там – практично суцільна лінія облаштованих пляжів. Також місто цікаве стародавньою архітектурою. Приваблюють іноземців низькі ціни та клімат. Лише у 2023 році узбережжя Коста-дель-Соль відвідали 14 млн туристів. Останнім часом там стало багато й цифрових кочівників – 8 із 10 нових мешканців міста є іноземцями.

Тепер центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туристів. Гості міста можуть побачити на вулицях написи "тут був мій дім", "це був центр міста", "забирайтеся додому", "смердючі туристи". Ініціативу стікерів почав власник одного з барів у центі міста Дені Друнко. Йому відмовилися продовжити оренду будинку, де він прожив 10 років. Власник житла вирішив здавати його туристам на короткий термін.

До ініціативи приєдналися й інші місцеві жителі, адже центр міста став незручний для проживання – зараз там немає навіть господарчих магазинів. Майже у кожному будинку є квартири, які здають туристам. Крім того, свої офіси у місті відкрили 630 технологічних компаній з усього світу.

Раніше своє невдоволення надмірним туризмом висловлювали жителі Канарських островів – там графіті закликали туристів повертатися додому. А на балеарському острові Мальорка торік розставили таблички англійською про небезпечних медуз та обвал каменів зі скал. На них був припис каталонською мовою, що оголошення не відповідають дійсності.

Нагадаємо, ми писали про казкові прибережні локації Італії для відвідування навесні. Там сонячно і цікаво, але мало туристів.

Також ми писали про найпривітніші міста Європи для відвідування у 2024 році. У рейтингу найгостинніших напрямків у 2024 році – половина європейських регіонів.

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