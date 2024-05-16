ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Графіті і протести. Європейська столиця приєдналася до хвилі антитуризму

Четвер 16 травня 2024 18:17
UA EN RU
Графіті і протести. Європейська столиця приєдналася до хвилі антитуризму Фото: Протести проти туристів в Афінах (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Столиця Греції приєдналася до хвилі протестів проти надмірного туризму, яка шириться Європою з минулого року. Тепер стіни будинків в Афінах рясніють графіті з написами проти туристів.

Мешканці все більше нарікають на житлову кризу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на greekcitytimes.com.

Греція, яка є однією з найпопулярніших серед туристів країн Європи, тепер страждає від надмірного туризму. Афіни зустрічають гостей графіті на стінах з погрозливими написами.

Минулого місяця жителі історичного міста вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення напливом туристів. Протестувальники скаржаться не лише на перенаселеність через велику кількість туристів, але й на "витіснення" місцевих жителів їхніх домівок. Через житлову кризу, загострену туризмом, містяни змушені переїжджати.

На будівлях можна побачити надписи: "Туристи, повертайтеся додому! Грецька держава вбиває", "Туризм вбиває місто", "Нема туристів – нема хіпстерів", "Спалити Airbnb".

Антитуристичні акції в Афінах відображають подібні рухи по всій Європі, від Менорки до Канарських островів , де жителі вимагають заходів для зменшення негативних наслідків масового туризму.

Нагадаємо, ми писали, що популярне європейське місто оголосило війну туристам. Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туризму.

Також ми розповідали про найпривітніші міста Європи для відвідування у 2024 році. У рейтингу найгостинніших напрямків у 2024 році – половина європейських регіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція туристи Афины Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віктор Шатров
Традиції поколінь. Які унікальні ремесла збереглися у Карпатах
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Олексій Войцеховський
Доступні ціни та природа. Чому варто вирушити у Карпати відпочити у травні
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Роман Маленков
Старовинні храми і замок. Що варто побачити під час подорожі до столиці Волині
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олег Васильєв
Квитки онлайн. Як доїхати з Києва до Відня потягом та скільки це коштує
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору