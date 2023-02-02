Як відновити втрачені документи під час війни: інструкція від юриста

Фото: Де і як можна відновити втрачені документи (Getty Images)

Під час війни дуже часто трапляються подібні ситуації: родини, евакуйовуючись із зони бойових дій, не змогли взяти з собою жодних документів. Чи реально їх відновити, і як це можна зробити?

Про процедури відновлення основних документів TRAVEL РБК-Україна розповіла юрист з питань ВПО БФ “Право на захист” Ангеліна Рощина.

“Відразу треба сказати, що якщо ви втратили важливі документи, більшість із них можна відновити. Майже всі документи можна відновити як в досудовому, так і в судовому порядку. Розглянемо найпростіший, позасудовий порядок відновлення основних документів”, – коментує фахівець.

Паспорт громадянина України

“Перше і найважливіше. Порядок видачі паспортів замість утрачених або викрадених передбачений розділом VI Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого Наказом МВС від 13.04.2012 року №320 “Про затвердження порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України”, – говорить Ангеліна Рощина.

Для цього необхідно звернутись до підрозділу Державної міграційної служби, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс” за місцем реєстрації чи перебування, де на період виготовлення нового документу буде видано тимчасове посвідчення.

Фото: Навіть якщо ви втратили під час війни основні документи, їх можна відновити (Getty Images)

ІПН – індивідуальний податковий номер

Отримати його дублікат можна, звернувшись до будь-якого найближчого органу податкової служби.

Свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, свідоцтво про смерть

Щоб отримати дублікат одного із цих документів, треба звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем фактичного проживання чи перебування із заявою про відновлення документа.

Документи про освіту

Загалом для отримання дубліката документа про освіту необхідно звернутись до керівника відповідного закладу освіти із заявою про повторну видачу документа. Якщо заклад припинив свою діяльність, слід звернутись до правонаступника.

У разі ж, якщо заклад освіти на день звернення знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території, необхідно звернутися до Міністерства освіти та науки України з заявою про визначення закладу, який видаватиме дублікат такого документа.

Документи про право власності на нерухоме майно

Для отримання дубліката документа (договору купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину тощо) за загальним правилом необхідно звернутись до органу, що його видав. Такими органами можуть бути: нотаріус, орган місцевого самоврядування, Бюро технічної інвентаризації тощо.

Якщо у документів закінчився термін дії

У разі, якщо у закордонного паспорта закінчився термін дії, його продовжать на 5 років. І в закордонний паспорт зараз знову вклеюють фотографії дітей. Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України та через Центри надання адміністративних послуг (послуга не пов'язана з місцем реєстрації).

Посвідчення водія, а також свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів будуть діяти під час дії воєнного стану на території України навіть після закінчення терміну їх дії. Відновити посвідчення водія можна в сервісних центрах МВС. Записатися туди краще заздалегідь: це можна зробити онлайн.

Фото: Поки ви відновлюєте паспорт, на території України можна користуватись документами з "Дії" (diia.gov.ua)

Також, нагадаємо, у разі втрати ID-карти або паперового паспорта, ви можете користуватись паспортом в "Дії”: він має таку саму юридичну силу. Для ідентифікації на території України громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати електронний паспорт, сформований у мобільного додатку "Дія".

“Отже, державою передбачено дієві шляхи відновлення втрачених документів, і ми описали стандартні механізми отримання дублікатів. Але якщо ви стикнулись із якимись проблемами на цьому шляху, не окускайте руки, адже існує також судовий порядок відновлення будь-яких документів”, – пояснює Ангеліна Рощина.

Тим часом багато українців, які виїздять за кордон під час війни, їдуть всією родиною або із дітьми. Одне із частих питань – як правильно перетинати кордон у таких випадках.

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