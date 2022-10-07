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Жилье больше не даром. Украинцев обяжут платить за убежище в Польше

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 08:00
Жилье больше не даром. Украинцев обяжут платить за убежище в Польше Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше готовят изменения в спецзакон об украинских беженцах, чтобы они оплачивали предоставленное государством жилье.

Над поправкой работают уже два месяца, а его проект может быть утвержден Советом министров в течение двух недель, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы - наприклад, общежития или отели. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев, а с начала войны туда поселили почти 400 тысяч украинцев.

"Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше", - говорит Каролина Лукасевич из Центра миграционных исследований Варшавского университета.

Эксперт издания, работающий в правительстве, объясняет, что все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство.

Жилье больше не даром. Украинцев обяжут платить за убежище в Польше

Фото: Бесплатно смогут жить только малозащищенные категории беженцев (gettyimages.com)

Тем временем власти рассматривают вариант частичной оплаты жилья для беженцев. Например, от обязательной оплаты следует освободить пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.

"С одной стороны, положение поляков должно быть выровнено с украинцами, а с другой – последние не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, мы получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми группами, которые скажут, что поляки не имеют электричества, а украинцы живут бесплатно в трехзвездочном отеле", – замечает профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета.

По оценкам издания, в Польше на конец августа находилось около 2,2 млн украинцев. Из них 900 тысяч -1 миллион – это беженцы, еще до 1,2 млн человек – те, кто жил и работал в стране до войны.

Напомним, мы писали, что немецкие города останавливают прием беженцев.

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