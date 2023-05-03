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Житло на три роки. В Ірландії добудували перші модульні будинки для українців

Фото: Модульне містечко в Махоні, Корк (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії готуються до відкриття першого модульного містечка для українців. Будинки на локації Махон в Корку обіцяють передати біженцям через 2 тижні.

Це будуть перші блоки із 700 модульних будинків, які влада пообіцяла спорудити в Ірландії, щоб вирішити проблему із житлом через велику кількість втікачів від війни в Україны та інших біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.

Перші модульні будинки здадуть в експуатацію за два тижні, решту мають встановити упродовж літа.

Спочатку влада обіцяла 500 модульних будинків, потім програму розширили до 700. Наразі жодна локація не готова через низку проблем: від протестів місцевих мешканців щодо неякісного житла до непридатності виділеної ділянки.

За оцінками, будівництво коштуватиме від 165 000 євро за двокімнатну квартиру. В цих модульних блоках українці проживатимуть протягом 3 років, потім місцевій владі запропонують використовувати будинки як соціальне житло. Також допускається варіант, що згодом ці будинки можуть бути передані в Україні в рамках зусиль із відновлення.

Відзначається, що будинки були зібрані за єдиним стандартом і відповідають як будівельним, так і житловим нормам.

Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)

Житловий комітет (Office of Public Works) незабаром проведе тендер на ділянку, де встановлюватимуть двоповерхові модульні будинками. Такі складаються з чотирьох частин, їх привозять краном і збирають на місці.

До слова, державі вдалося знайти поки що лише 7 земельних ділянок, на яких можна збудувати 312 модульних будинків.

Будівництво модульних містечок в Ірландії розпочалося вжк в таких місцях:

  • 30 будинків – у місті Каван;
  • 64 – у Махоні, графство Корк;
  • 62 – у Терлсі, графство Типперері;
  • 22 – у Дурлі-Парку, графство Слайго;
  • 28 – у Клерморрісі, графство Мейо;
  • 64 – у Клонмінчі, графство Оффалі;
  • 42 – у Ратдауні, графство Лауа.

Заселяти людей у модульні будинки у містах Корк та Каван планується у червні.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії ще не збудований жоден модульний будинок для українців.

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Ірландіяжилье для переселенцев