Жилье на три года. В Ирландии достроили первые модульные дома для украинцев

В Ирландии готовятся к открытию первого модульного городка для украинцев. Дома на локации Махон в Корке обещают передать беженцам через 2 недели.

Это будут первые блоки из 700 модульных домов, которые власти пообещали соорудить в Ирландии, чтобы решить проблему с жильем из-за большого количества бежавших от войны в Украине и других беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Первые модульные дома сдадут в эксплуатацию через две недели, остальные должны установить в течение лета.

Сначала власти обещали 500 модульных домов, затем программу расширили до 700. Сейчас ни одна локация не готова из-за ряда проблем: от протестов местных жителей по поводу некачественного жилья до негодности выделенного участка.

По оценкам, строительство обойдется от 165 000 евро за двухкомнатную квартиру. В этих модульных блоках украинцы будут проживать в течение 3 лет, затем местные власти предложат использовать дома как социальное жилье. Также допускается вариант, что впоследствии эти дома могут быть переданы в Украине в рамках усилий по восстановлению.

Отмечается, что дома были собраны по единому стандарту и соответствуют как строительным, так и жилым нормам.

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)

Жилищный комитет (Office of Public Works) в скором времени проведет тендер на участок, где будут устанавливаться двухэтажные модульные здания. Такие состоят из четырех частей, их доставляют краном и собирают на месте.

К слову, государству удалось найти пока только 7 земельных участков, на которых можно построить 312 модульных домов.

Строительство модульных городков в Ирландии началось в таких местах:

30 домов – в городе Каван;

64 – в Махоне, графство Корк;

62 – в Терлсе, графство Типперери;

22 – в Дурли-Парке, графство Слайго;

28 – в Клерморрисе, графство Мэйо;

64 – в Клонминче, графство Оффали;

42 – в Ратдауне, графство Лауа.

Заселять людей в модульные дома в городах Корк и Каван планируется в июне.

Напомним, мы писали, что в Ирландии еще не построено ни одно модульное здание для украинцев.