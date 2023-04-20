ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ірландії не збудований жоден модульний будинок для українців: причини

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 18:10
В Ірландії не збудований жоден модульний будинок для українців: причини Фото: Дурлі-Парк в Ірландії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Ірландія прийняла понад 75 тисяч українських біженців, що спричинило небувалий дефіцит житла в країні. Влада пообіцяла побудувати модульні містечка.

Поки що в Ірландії не збудували жодного модульного будинку для українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thejournal.ie.

У червні 2022 року уряд затвердив плани на будівництво 500 модульних будинків для 2000 українців. Міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що перше містечко буде завершено в листопаді 2022 року, а всі 500 будуть здані в експлуатацію наприкінці лютого або на початку березня 2023 року. Наразі це відкладено до червня. Загалом поставили за мету побудувати 700 таких будинків.

Державі вдалося знайти поки що лише 7 земельних ділянок, на яких можна збудувати 312 модульних будинків.

Зазначається, що основною перевагою модульного житла є швидкість, що дозволяє зібрати будинки на місці лише за чотири години. Однак, необхідно оцінити, чи підходять запропоновані ділянки для будівництва будинків. На сьогоднішній день лише на деяких почалися будівельні роботи.

На сьогоднішній день для будівництва модульних будинків вибрані такі місця, там уже розпочався підготовчий етап робіт:

  • 30 будинків – у місті Каван;
  • 64 – у Махоні, графство Корк;
  • 62 – у Терлсі, графство Типперері;
  • 22 – у Дурлі-Парку, графство Слайго;
  • 28 – у Клерморрісі, графство Мейо;
  • 64 – у Клонмінчі, графство Оффалі;
  • 42 – у Ратдауні, графство Лауа.

Із середини червня планують заселяти людей у модульні будинки у містах Корк та Каван.

В Ірландії не збудований жоден модульний будинок для українців: причиниФото: Локація для модульних будинків у Махоні у Корку (колаж РБК-Україна)

У Департаменті інтеграції пояснили, чому деякі ділянки були визнані невідповідними. Наприклад, плани ділянок у Уотерфорді та Корку на 74 будинки скасували після перевірок.

"У деяких випадках ділянки виявилися непридатними з різних причин, включаючи затоплення, обмежений доступ до ділянки, відсутність електропостачання або водопостачання поблизу, відсутність дренажної інфраструктури та рентабельність", – зазначив представник відомства.

Скільки ділянок визнали непридатними, у Департаменті не уточнили.

Нагадаємо, ми писали, що готелі в Ірландії почали відмовлятися від біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору