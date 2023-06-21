Не збиралися емігрувати. Українці у Польщі розповіли, за яких умов повернуться додому

Українці у Польщі готові повернутися додому після закінчення війни, але для багатьох це рішення пов'язане із важливими чинниками. Йдеться про безпеку та економічні умови.

Для більшості біженців основним мотивом для повернення додому є возз'єднання з родиною, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Що мотивуватиме повернутися в Україну – основні чинники

Найбільше українців у Польщі мотивує повертатися в Україну після закінчення війни безпековий вибір держави – зокрема, вступ до ЄС (57%) та НАТО (47%). Такі результати отримали автори дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", яке провели платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Другим важливим мотивом українці назвали економічний – для 54% важливим є підвищення рівня зарплат та поліпшення умов праці. Для довоєнних трудових мігрантів цей чинник є більш значимим – його вказали 57% опитаних цієї категорії. Тоді як серед біженців на економічну ситуацію зважатимуть 48% респондентів.

"Це можна пояснити тим, що для більшості передвоєнних мігрантів з України можливість кращих заробітків було головним мотивом виїзду до Польщі. На відміну від них воєнні біженці приїхали до Польщі вимушено. Багато хто з них говорить, що мав в Україні задовільне життя і не збирався емігрувати", – розповідає керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Для 57% опитаних біженців одним із значущих мотивів повернення додому є возз'єднання із родиною. Це є чинником повернутися на Батьківщину загалом для 48% громадян України у Польщі.

Державна допомога у відбудові та поверненні житла може спонукати повернутися на Батьківщину кожного п’ятого українця у Польщі.

Також учасники опитування назвали інші чинники: здійснення реформ в Україні (у галузі охорони здоров’я та освіти, у системі судочинства). Для 16% важливе сприяння у відкритті та веденні бізнесу в Україні.

Дослідження показало, майже дві треті українців планують повернутися на Батьківщину у найближчій перспективі (62%), навіть попри те, що більшість працездатних біженців знайшли роботу в Польщі (78%). Кожен четвертий (24%) висловив наміри повернутися в Україну, не чекаючи завершення військових дій.

Фото: Дві третини українців планують повернутися в Україну (gettyimages.com)

Чому українці готові залишатися у Польщі довший час

Дослідники також цікавилися, чому українці хочуть залишитися у Польщі на довший час або що їм у цьому заважає. Серед причин привабливості Польщі називалися найперше такі:

наявність друзів і знайомих у Польщі (40%);

доброзичливе ставлення з боку поляків (37%);

культурна близькість (34%);

мовна близькість (28%).

Також називалися економічні чинники, які мають меншу значущість:

можливість працевлаштування (27%);

спрощені процедури легалізації перебування і працевлаштування в Польщі (22%).

Серед чинників, які заважають українцям залишатися в Польщі, такі:

переживання за долю своїх близьких в Україні (41%);

відсутність достатніх засобів до існування (27%);

труднощі з працевлаштуванням (24%);

погане знання польської мови впливає на рішення 25% біженців та 10% довоєнних мігрантів.

Опитування проводилося 4-13 березня 2023 року серед громадян України, які проживають у Польщі – як довоєнних мігрантів, так і біженців.

Нагадаємо, ми писали, як змінився портрет українців у Польщі з початку війни.

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