Не собирались эмигрировать. Украинцы в Польше рассказали, при каких условиях вернутся домой

Украинцы в Польше готовы вернуться домой после войны, но для многих это решение связано с важными факторами. Речь идет о безопасности и экономических условиях.

Для большинства беженцев основным мотивом возвращения домой является воссоединение с семьей, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Что будет мотивировать вернуться в Украину – основные факторы

Больше всего украинцев в Польше мотивирует возвращаться в Украину после окончания войны выбор безопасности государства – в частности, вступление в ЕС (57%) и НАТО (47%). Такие результаты получили авторы исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", которое провели платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Вторым важным мотивом украинцы назвали экономический – для 54% важно повышение уровня зарплат и улучшение условий труда. Для довоенных трудовых мигрантов этот фактор более значим – его указали 57% опрошенных этой категории. В то время как среди беженцев экономическую ситуацию будут учитывать 48% респондентов.

"Это можно объяснить тем, что для большинства предвоенных мигрантов из Украины возможность лучших заработков была главным мотивом выезда в Польшу. В отличие от них военные беженцы приехали в Польшу вынужденно. Многие из них говорят, что имели в Украине удовлетворительную жизнь и не собирались эмигрировать", – рассказывает руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Для 57% опрошенных беженцев одним из значимых мотивов возвращения домой является воссоединение с семьей. Это является фактором вернуться на Родину в целом для 48% граждан Украины в Польше.

Государственная помощь в восстановлении и возвращении жилья может побудить вернуться на родину каждого пятого украинца в Польше.

Также участники опроса назвали другие факторы: проведение реформ в Украине (в области здравоохранения и образования, в системе судопроизводства). Для 16% важно содействие в открытии и ведении бизнеса в Украине.

Исследование показало, что почти две трети украинцев планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе (62%), даже несмотря на то, что большинство трудоспособных беженцев нашли работу в Польше (78%). Каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

Фото: Две трети украинцев намерены вернуться в Украину (gettyimages.com)

Почему украинцы готовы оставаться в Польше дольше

Исследователи также интересовались, почему украинцы хотят остаться в Польше надолго или что им в этом мешает. Среди причин привлекательности Польши назывались в первую очередь следующие:

наличие друзей и знакомых в Польше (40%);

доброжелательное отношение со стороны поляков (37%);

культурная близость (34%);

языковая близость (28%).

Также назывались экономические факторы, обладающие меньшей значимостью:

возможность трудоустройства (27%);

упрощенные процедуры легализации пребывания и трудоустройства в Польше (22%).

Среди факторов, мешающих украинцам оставаться в Польше, такие:

переживание за судьбу своих близких в Украине (41%);

отсутствие достаточных средств к существованию (27%);

трудности с трудоустройством (24%);

плохое знание польского языка влияет на решение 25% беженцев и 10% довоенных мигрантов.

Опрос проводился 4-13 марта 2023 года среди граждан Украины, проживающих в Польше – как довоенных мигрантов, так и беженцев.

Напомним, мы писали, как изменился портрет украинцев в Польше с начала войны.

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