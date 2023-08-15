Зберігають деталі на майбутнє. Як виглядає літак "Мрія" через півтора року війни: фото

Із найбільшого вантажного літака світу Ан-225 "Мрія", яку окупанти знищили у лютому 2022 року у Гостомелі, знімають запчастини. Деталі згодом зможуть використати при будівництві нового авіалайнера.

Частина двигунів знищеного авіалайнера-гіганта Ан-225 "Мрія" продовжують працювати в інших українських літаках, писало РБК-Україна напередодні.

Видання "Аеровокзал" поділилося з Avianews ексклюзивними кадрами, як виглядає легендарний літак у серпні 2023 року.

Вцілілі деталі з авіалайнера знімають фахівці держпідприємства "Антонов". Якщо буде прийняте рішення про створення нової версії літака, ці запчастини можуть використати під час будівництва.

Зазначається, що з Ан-225 вже демонтували крило та хвостове оперення, хоча за фюзеляжем ще вгадується найбільший у світі літак.

Під час бойових дій найбільших пошкоджень зазнала носова частина авіалайнера. Вогонь знищив кабіну пілотів зі всім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

Збереглося хвостове оперення. Його можна буде використати в будівництві нового Ан-225. Тим часом, двигуни з "Мрії" вже використовують на інших літаках упродовж кількох місяців.

Фото: Вцілілі деталі з авіалайнера знімають фахівці держпідприємства "Антонов" (Ігор Лесів/aerovokzal.net)

Ан-225 був оснащений шістьма двигунами Д-18Т. Такі самі використовують і транспортні літаки Ан-124 Руслан. ДП "Антонов"змогло відремонтувати три із шести двигунів "Мрії". Два з них поставили як запасні частини на Ан-124. Про це навесні 2023 року розповів заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький.

Зазначається, що наявність цих запасних двигунів для "Русланів" зараз відіграють важливу роль. Завдяки цьому авіалайнери можуть не простоювали на технічному обслуговуванні, а виконувати вантажні перевезення. Зокрема, заробляти кошти для держави та допомагати транспортувати оборонне озброєння для потреб України.

Раніше ми писали, як вдалося врятувати з Гостомеля надважкий літак "Руслан".

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