Серце літака. Із двигунами "Мрії" продовжують літати українські "Руслани"

Фото: Літак Ан-124 "Руслан" у Гданську в березні 2022 року (gettyimages.com)

Частина двигунів знищеного окупантами авіалайнера-гіганта Ан-225 "Мрія" продовжують працювати в інших українських літаках.

Державне підприємство "Антонов" почало використовувати їх в Ан-124 "Руслан", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як повідомив заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, у розпорядженні компанії є 5 літаків "Руслан", які працюють. Наразі вони базуються у німецькому місті Лейпциг.

"Загалом на Ан-225 Мрія шість двигунів. Три з них ми демонтували та відремонтували. Два з них вже працюють на літаках Ан-124", – розповів він.

Оскільки обидва літаки використовують силові установки одного типу Д-18Т, на Руслани змогли поставити двигуни з "Мрії".

В ДП "Антонов" робили ротацію двигунів між літаками. Їх знімали з авіалайнерів, які не використовувалися, та ставили на літаки, які мали замовлення на перевезення вантажів.

Один із двигунів із Ан-225 "Мрія" зняли перед російським вторгненням, щоб поставити на Ан-124, який тоді вирушав у комерційний рейс.

Фото: Літак "Мрія" до війни (gettyimages.com)

У ніч перед вторгненням на "Мрію" встановили двигун, розповідав командир екіпажу літака Дмитро Антонов. Але, за його словами, тоді від керівництва "Антонова" вказівки на евакуацію літака не надійшло. Цю ситуацію розслідують правоохоронні органи України.

Нагадаємо, ми писали, як вдалося врятувати з Гостомеля надважкий літак "Руслан".

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