ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Серце літака. Із двигунами "Мрії" продовжують літати українські "Руслани"

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 13:18
Серце літака. Із двигунами "Мрії" продовжують літати українські "Руслани" Фото: Літак Ан-124 "Руслан" у Гданську в березні 2022 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Частина двигунів знищеного окупантами авіалайнера-гіганта Ан-225 "Мрія" продовжують працювати в інших українських літаках.

Державне підприємство "Антонов" почало використовувати їх в Ан-124 "Руслан", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як повідомив заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, у розпорядженні компанії є 5 літаків "Руслан", які працюють. Наразі вони базуються у німецькому місті Лейпциг.

"Загалом на Ан-225 Мрія шість двигунів. Три з них ми демонтували та відремонтували. Два з них вже працюють на літаках Ан-124", – розповів він.

Оскільки обидва літаки використовують силові установки одного типу Д-18Т, на Руслани змогли поставити двигуни з "Мрії".

В ДП "Антонов" робили ротацію двигунів між літаками. Їх знімали з авіалайнерів, які не використовувалися, та ставили на літаки, які мали замовлення на перевезення вантажів.

Один із двигунів із Ан-225 "Мрія" зняли перед російським вторгненням, щоб поставити на Ан-124, який тоді вирушав у комерційний рейс.

Серце літака. Із двигунами &quot;Мрії&quot; продовжують літати українські &quot;Руслани&quot;Фото: Літак "Мрія" до війни (gettyimages.com)

У ніч перед вторгненням на "Мрію" встановили двигун, розповідав командир екіпажу літака Дмитро Антонов. Але, за його словами, тоді від керівництва "Антонова" вказівки на евакуацію літака не надійшло. Цю ситуацію розслідують правоохоронні органи України.

Нагадаємо, ми писали, як вдалося врятувати з Гостомеля надважкий літак "Руслан".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України АНТК им. Антонова Мрия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору